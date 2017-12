Duelul ultimelor clasate la Cluj-Napoca

Etapa a 23-a a Ligii 1 la fotbal începe vineri seară, la Cluj-Napoca, acolo unde ASA Tg. Mureș și ACS Poli Timișoara, ocupantele ultimelor două locuri în clasament, vor lupta pentru cele trei puncte puse în joc. După ce întâlnirea CSM Poli Iași - Astra Giurgiu a fost amânată, din cauza terenului impracticabil de la Iași, în această etapă mai sunt programate cinci meciuri. Totuși, confruntarea de sâmbătă dintre FC Botoșani și CS Universitatea Craiova ar putea fi și ea amânată, din cauza temperaturilor extrem de scăzute de la Botoșani.

Programul partidelor - vineri, 10 februarie, ora 20.00: ASA Tg. Mureș - ACS Poli Timișoara; sâmbătă, 11 februarie, ora 18.00: FC Botoșani - CS Universitatea Craiova, ora 20.30: Gaz Metan Mediaș - CFR Cluj; duminică, 12 februarie, ora 20.30: FC Steaua București - FC Voluntari; luni, 13 februarie, ora 17.30: FC VIITORUL - Pandurii Tg. Jiu, ora 20.00: Concordia Chiajna - Dinamo București. Partidele sunt transmise în direct de Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.

Clasament: 1. FC VIITORUL 45p (golaveraj: 31-20), 2. FC Steaua 41p (28-17), 3. Craiova 40p (33-21), 4. Gaz Metan 35p (34-22), 5. Dinamo 32p (34-30), 6. Astra 32p (22-25), 7. CFR 31p (35-21), 8. Botoşani 26p (26-26), 9. Iaşi 26p (23-24), 10. Voluntari 25p (27-34), 11. Pandurii 19p (23-33), 12. Concordia 18p (12-27), 13. ACS Poli 9p (22-35), 14. ASA 9p (19-34). Gaz Metan este penalizată cu trei puncte, CFR și Pandurii, cu câte şase puncte, ASA, cu nouă puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.