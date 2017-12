Dueluri pentru primul loc în Grupele C şi D la Trofeul “Telegraf”

Runda a patra a fazei grupelor Trofeului “Telegraf” la fotbal în sală, cea mai veche competiţie de acest gen din ţară rezervată veteranilor, programează duminică, 28 ianuarie, la Sala Sporturilor, începînd cu ora 9.00, partide decisive în disputa pentru stabilirea cîştigătoarelor Grupelor C şi D. De la ora 15.00, în Grupa C, Municipal şi Tomis Millenium vor lupta pentru victorie, o remiză în acest duel avantajînd pe Elox. În Grupa D, de la ora 15.45, Săgeata Stejaru şi Dinamo anunţă un meci aprins, campioana en titre avînd de înfruntat primul adversar redutabil la actuala ediţie. În Grupa B fiecare punct cîştigat contează în lupta pentru calificarea în optimi, în timp ce în Grupa A golaverajul va stabili ordinea în clasament dacă nu vor exista surprize în jocurile din ultimele două etape.

Programul partidelor de duminică, 28 ianuarie, de la Sala Sporturilor, din etapa a patra a fazei grupelor - ora 9.00: Elox - Recolta Cumpăna (Grupa D); ora 9.45: Cosmos - Portul (Grupa B); ora 10.30: Jandarmii Dobrogea - SNC (Grupa C); ora 11.15: CS Eforie - Julius (Grupa A); ora 12.00: Intersport - Steaua Mării Techem (Grupa C); ora 12.45: ITC - Capitol ‘84 (Grupa D); ora 13.30: Telegraf & TV Neptun - FC Constanţa (Grupa B); ora 14.15: Real - Arca ANR (Grupa B); ora 15.00: Municipal - Tomis Millenium (Grupa D); ora 15.45: Săgeata Stejaru - Dinamo (Grupa C); ora 16.30: Alpha - Frontiera Tomis (Grupa A); ora 17.15: Voinţa - Perla Murfatlar Basarabi (Grupa A).

Sponsorii competiţiei: Conpress Holding, Restaurantul Rustic

Sponsorul echipei Telegraf & TV Neptun: Restaurantul La Pătrunjelu’

CLASAMENT GRUPA A

1. Frontiera Tomis 3 2 0 1 8- 6 6

2. Alpha 3 1 2 0 13- 6 5

3. CS Eforie 3 1 2 0 8- 4 5

4. Voinţa 3 1 2 0 8- 5 5

5. Julius 3 1 0 2 6- 9 3

6. Perla Murfatlar Basarabi 3 0 0 3 4-17 0

CLASAMENT GRUPA B

1. Cosmos 3 1 2 0 7-6 5

2. Arca ANR 3 1 1 1 8-6 4

3-4. Portul 3 1 1 1 8-8 4

3-4. Telegraf & TV Neptun 3 1 1 1 8-8 4

5. FC Constanţa 3 0 3 0 6-6 3

6. Real 3 0 2 1 5-8 2

CLASAMENT GRUPA C

1. Săgeata Stejaru 3 3 0 0 28- 5 9

2. Dinamo 3 3 0 0 16- 5 9

3. Intersport 3 2 0 1 10- 9 6

4. SNC 3 1 0 2 5- 7 3

5. Steaua Mării Techem 3 0 0 3 3-12 0

6. Jandarmii Dobrogea 3 0 0 3 6-30 0

CLASAMENT GRUPA D

1. Municipal 3 2 1 0 11- 5 7

2. Tomis Millenium 3 2 1 0 11- 7 7

3. Elox 3 2 1 0 10- 7 7

4. Capitol '84 3 1 1 1 5- 6 4

5. Recolta Cumpăna 3 0 0 3 6-11 0

6. ITC 3 0 0 3 5-12 0