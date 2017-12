Dulca are ca obiectiv calificarea naţionalei de tineret la CE din 2017

Noul selecţioner al echipei naţionale de tineret a României, Cristian Dulca, are drept obiectiv calificarea la Campionatul European din 2017, a anunţat, ieri, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, într-o conferinţă de presă. „Un alt profesionist se alătură Federaţiei Române de Fotbal şi mă refer la noul selecţioner al naţionalei Under 21. Comisia tehnică vine cu soluţii de perspectivă şi îl propune pe Cristian Dulca. Ceea ce ne dorim este ca prin această calificare la Campionatul European Under 21, care este obiectivul lui Cristian Dulca, să scriem o pagină importantă pentru fotbalul românesc”, a declarat Burleanu.

OBIECTIV REALIZABIL

Cristian Dulca apreciază obiectivul trasat de federaţie ca fiind realizabil. „Mulţumesc federaţiei pentru încrederea acordată. Este o mare mândrie şi onoare pentru mine să mă alătur familiei echipei naţionale, dar şi o mare responsabilitate. Consider obiectivul perfect realizabil, pentru ceea ce ne propunem trebuie să tragem toţi la această căruţă. E o cu totul altă muncă, de a cunoaşte jucătorii selecţionabili, la echipa naţională trebuie să ajungă doar fotbaliştii care merită. Trebuie să-i fac pe jucători să conştientizeze obiectivele, pentru a nu-i pierde pe drum. Mentalitatea e foarte importantă, când vin la echipa naţională, jucătorii trebuie să se alinieze la obiectivul trasat. Din păcate, aria de selecţie de la Liga a II-a este foarte mică, iar în ceea ce priveşte prima ligă mă interesează ca jucătorii de la naţionala de tineret să fie titulari la echipele de club”, a spus Dulca în cadrul conferinţei de presă în care a fost prezentat oficial. Fostul antrenor al echipei Gaz Metan Mediaş, Cristian Dulca, a preluat conducerea tehnică a reprezentativei de tineret a României, el semând un contract pentru o perioadă de doi ani. Dulca îl înlocuieşte la naţionala de tineret pe Mihai Teja, care a preluat formaţia Dinamo București.