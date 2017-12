Dunărea Ostrov a ieşit cu fruntea sus din Cupa României

Pentru echipa de fotbal Dunărea Ostrov, sezonul 2013-2014 poate fi considerat ca unul dintre cele mai bune din istoria clubului. Ostrovenii s-au clasat primii în Seria Sud din Campionatul Judeţean, fără să piardă vreun meci (23 de victorii şi trei egaluri), şi au câştigat faza pe judeţ din Cupa României, ediţia 2014-2015. În urma acestor performanţe, Dunărea a obţinut dreptul de a juca în Liga a IV-a din sezonul viitor, iar miercuri, pe teren propriu, a disputat cel mai important meci din istoria clubului, în primul tur din faza naţională a Cupei României. Echipa din Ostrov a întâlnit o formaţie de Liga a III-a, ACS Callatis 2012 Mangalia, care s-a impus cu 1-0 după un meci dominat clar de gazde! Oaspeţii s-au dovedit însă mai experimentaţi, iar „vulpoiul” Radu Doicaru a profitat de o greşeală a defensivei adverse şi a marcat singurul gol al partidei, în minutul 84.

„Încă nu ne-am revenit după meciul de ieri (n.r. - miercuri)! Am pierdut nemeritat, spun eu, după ce am dominat toată partida şi am ratat cel puţin şapte ocazii incredibile, singuri cu portarul sau cu poarta goală, apoi am luat gol după o bâlbâială în apărare. Sunt foarte dezamăgit, pentru că a fost cel mai mare eveniment din istoria clubului nostru, după amicalul cu Steaua de acum şase-şapte ani. Atmosfera a fost superbă, echipa noastră a dominat jocul, însă am rămas doar cu impresia artistică, pentru că rezultatul ne-a întristat. Jucătorii au fost puţin timoraţi, a fost un meci cu miză mare pentru ei. Am fi meritat victoria, dar de asta e frumos fotbalul, pentru că nu câştigă întotdeauna echipa mai bună. Am fi vrut să mai aducem la Ostrov o echipă din liga a treia, pentru că publicul ar fi meritat să mai vadă un asemenea spectacol”, a declarat preşedintele Dunării Ostrov, Gigi Ilinca. Pentru echipa antrenată de Nelu Carastoian au evoluat următorii jucători: Voineag - Sali, D. Neagu, Salih, Iordan - Cl. Bărăitaru, A. Oprea, C. Mihai, Furdui, Geileanu - Şt. Filip (au mai jucat Măgureanu, Azmi şi Zăgrean).

OSTROVUL SE PREGĂTEŞTE PENTRU LIGA A IV-A. După ce în sezonul trecut a refuzat să joace în Liga a IV-a, din motive financiare, se pare că, din campionatul viitor, Dunărea Ostrov se va alinia la startul competiţiei de rang superior. „Avem promisiuni de la Primărie că ne va sprijini să jucăm în Liga a IV-a, alături de alţi oameni cu bani din zonă. Iar dacă vom juca acolo, ne propunem să atacăm primul loc. De aceea, încercăm să întărim lotul. Suntem în negocieri cu patru jucători, iar cu Bogdan Topor ne-am şi înţeles. În proporţie de 90% va juca la noi. Ne propunem obiective importante pentru că publicul nostru merită să vadă performanţe”, a încheiat Gigi Ilinca.