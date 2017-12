După două decenii, părăseşte partidul Brătienilor

MÂHNIRE Sătul să tot fie în prima linie pentru apărarea identității PNL împotriva tuturor, senatorul Ioan Ghișe rămâne ferm pe poziție: vrea să părăsească partidul. După ce timp de 20 de ani a slujit cu credință PNL, ”bătrânul liberal” își va lua „adio“ de la colegii de partid. Despărțirea va avea loc astăzi, când parlamentarul își va înainta demisia. Practic, prin gestul său, Ghișe se alătură altor vechi liberali, precum Mircea Diaconu, Călin Popescu-Tăriceanu sau Radu Stroe, care și-au luat „adio“ de la PNL în semn de protest pentru gravele derapaje ale conducerii liberale. Fost primar al Brașovului în perioada 1996 - 2004 și parlamentar de patru legislaturi, două ca senator și două ca deputat, Ioan Ghișe a fost singurul politician care și-a asumat deschis lupta pentru validarea referendumului privind demiterea lui Traian Băsescu, din 2012. Și tot el a fost printre primii liberali care au criticat vehement decizia lui Crin Antonescu de a rupe USL. În exclusivitate pentru ziarul „Telegraf“, senatorul Ioan Ghișe a declarat că deciziile luate succesiv de Crin Antonescu, mai întâi, și Klaus Iohannis, mai apoi, în ultimele luni, au înșelat așteptările electoratului atât al PNL, cât și al USL, care a votat în 2012 împotriva regimului condus de Băsescu. ”Prima mare greșeală a fost ieșirea de la guvernare ca urmare a ruperii USL, împotriva votului a 60% dintre români. A doua mare eroare este această fuziune sau alianță, cum naiba o fi, cu PDL. Sunt două greșeli flagrante pentru un partid așa de mare cum este PNL și pe care le-am criticat în Congresul din iunie. Ținând cont de linia pe care o urmează acum PNL, cred că degeaba au ieșit oamenii în stradă pentru a protesta împotriva lui Traian Băsescu și Emil Boc, cei care au tăiat pensii și salarii și au încălcat Constituția”, a spus Ghișe. El a adăugat că, în 2012, nu a protestat neapărat împotriva șefului statului, ci împotriva faptului că nu a fost respectată voința cetățenilor de la referendumul pentru demiterea șefului statului, când ”Curtea Constituțională i-a permis unui simplu cetățean (Traian Băsescu - n.r.) să fie președintele țării”. Senatorul a comentat pentru „Telegraf“ și demersul liberalilor de a se uni cu PDL. ”În numele unei himere privind unitatea dreptei, Antonescu și Iohannis întăresc partidele lui Băsescu”, a opinat parlamentarul.

OPINII Gestul lui Ghișe nu a fost văzut cu ochi buni de colegii săi de partid din Constanța, deputații Gheorghe Dragomir și Mihai Lupu, care cred că acesta a fost neinspirat atunci când și-a dat demisia. ”Deși pare să fi acumulat ceva simpatie ca urmare a protestelor împotriva lui Băsescu, șansele ca Ghișe să ajungă președintele țării sunt infime. Cred că el are ceva împotriva celor de la PDL, pentru că a fost învins în campania din 2004, pentru Primăria Brașov, de George Scripcaru, membru PDL”, a punctat Dragomir. La rândul său, Mihai Lupu a spus că Ghișe nu a convins membrii PNL cu proiectul lui și, probabil, de aceea părăsește partidul. La rândul lor, social democrații constănțeni, prin secretarul executiv al Organizației Județene, Cristinel Dragomir, au spus că nu își pot permite să comenteze un astfel de gest, iar singurul care poate da o explicație este chiar Ghișe.

INVAZIE DE CANDIDAŢI În privința viitorului său, senatorul Ioan Ghișe a spus că, până la alegerile prezidențiale, va rămâne independent, iar abia după aceea va hotărî pe care drum o va apuca. Deocamdată, el se pregătește să candideze la scrutinul respectiv. ”Un grup de cetățeni mi-a spus că va încerca să strângă 200.000 de semnături, pentru ca eu să intru în cursa pentru Cotroceni. Dacă vor reuși, o să accept cu plăcere, deși sunt conștient de șansele mele”, a conchis Ghișe. Misiunea senatorului nu va fi simplă, pentru că va avea peste zece contracandidați, din care cele mai mari șanse le au președintele PSD, Victor Ponta, și președintele PNL, Klaus Iohannis, asta în cazul în care Alianța PNL - PDL nu-l va desemna pe Cătălin Predoiu. Culmea este că de la PDL şi-au mai exprimat intenţia de a candida şi Monica Macovei, care s-a autopropus, dar şi proaspătul ei coleg de partid, Mihai-Răzvan Ungureanu, care, însă, au fost trimiși la plimbare de președintele democrat liberalilor, Vasile Blaga. În ecuația pentru Cotroceni nu ar fi surprinzător să-l vedem și pe ”sinucigaşul politic” Crin Antonescu. Întrebat dacă Iohannis este un adversar mai puternic decât Antonescu, premierul Victor Ponta a declarat că toţi adversarii din cursa prezidenţială sunt puternici şi îi tratează cu respect. La rândul său, purtătorul de cuvânt al PSD, Dan Șova, a afirmat, în contextul în care PNL l-a desemnat candidat la alegerile prezidențiale pe Iohannis, că din zona PNL - PDL - Băsescu ”vom avea o candidatură construită pe minciună și trădare”. Un alt politician care vizează Palatul Cotroceni este preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, care va intra în competiţie din postura de independent. Tot ca independent ar putea candida şi fostul prezidenţiabil al PSD din 2009, Mircea Geoană. Alţi candidaţi care vor mai intra în competiţia electorală sunt Dan Diaconescu din partea PP-DD, Kelemen Hunor de la UDMR, Cristian Diaconescu - PMP şi Viorel Cataramă, ca independent.

Alianţa Creştin Liberală PNL - PDL

Până să se realizeze fuziunea, PNL și PDL vor funcționa sub numele de Alianţa Creştin Liberală. Anunţul a fost făcut de liderii celor două partide, iar decizia finală va fi luată în congresele programate la sfârşitul săptămânii. ”Am avut ultima şedinţă între delegaţiile PDL şi PNL dinaintea convenţiilor şi a Congresului PNL, în care am analizat cercetările sociologice referitoare la numele pe care ar trebui să îl poarte alianţa electorală PNL - PDL”, a declarat preşedintele PDL, Vasile Blaga, care a punctat faptul că Alianţa Creştin Liberală PNL - PDL va funcționa până când se va efectua fuziunea dintre cele două partide. La rândul său, președintele PNL, Klaus Iohannis, a declarat că, în 5 august, ar urma să fie anunţat candidatul dreptei pentru prezidenţiale. ”Am constatat că avem doi candidaţi: Predoiu din partea PDL şi eu din partea PNL. Am convenit să demarăm sondaje săptămâna aceasta. Şi de o parte, şi de cealaltă, va fi stabilită o casă de sondare. Aşteptăm rezultatele până cel târziu în 4 august”, a spus Iohannis.