După TVA, potopul!

Guvernul nu a stat degeaba zilele astea şi a scos din mânecă noi soluţii “geniale” pentru ieşirea ţării din criză. Din păcate pentru noi, “leacul” pentru rănile ţării nu e tocmai cel potrivit. Majorarea taxei pe valoarea adăugată, cunoscuta TVA, va creşte de la 19% la 24%. Ce înseamnă pentru noi acest lucru? Analiştii economici dau verdictul: scumpire generalizată, inflaţie mai mare, erodarea puterii de cumpărare, scăderea consumului, creşterea şomajului (căci firmele care nu vând îşi vor reduce numărul de angajaţi) şi a evaziunii, adică adâncirea în criză. Economistul-şef al UniCredit Ţiriac Bank, Rozalia Pal, atrage atenţia că “majorarea TVA de la 19% la 24% va determina creşterea ratei inflaţiei la 7-8% în acest an şi o contracţie a economiei peste aşteptările actuale”. Ea a arătat că accelerarea inflaţiei va diminua foarte mult marja de manevră a BNR, în contextul în care banca centrală vrea să încurajeze activitatea de creditare, dar are ca principal focus stabilitatea preţurilor. Reprezentantul UniCredit a menţionat că nu a finalizat scenariul privind influenţa creşterii TVA asupra economiei, dar anticipează că măsura va avea ca efect o scădere a PIB-ului peste aşteptările actuale. Pe aceeaşi linie cu analiştii economici se înscriu şi oamenii de afaceri şi patronatele. “Un prim efect al deciziei Executivului îl va reprezenta creşterea cu minimum 5% a preţurilor din industria alimentară”, au declarat reprezentanţii producătorilor de profil, care susţin că şi evaziunea fiscală va creşte exponenţial. Preşedintele patronatului din industria alimentară Romalimenta, Sorin Minea, este dezamăgit că în acest moment avem cea mai mare taxă pe valoarea adăugată din Europa la industria alimentară. Şeful patronatului Rompan, Aurel Popescu, estimează că preţul produselor de panificaţie se va majora cu cel puţin 5%. Şi preşedintele Uniunii Crescătorilor de Păsări din România, Ilie Van, anunţă că “tot cu 5% ar urma să se scumpească şi carnea de pasăre”. Scumpiri de cel puţin 5% ar urma să se aplice şi produselor lactate. Dragoş Frumosu, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Industria Alimentară, consideră că piaţa produselor alimentare se va diminua cu până la 40%. Preşedintele Patronatului Român al Cărnii de Porc, Gheorghe Caruz, susţine că majorarea TVA ar putea provoca închiderea a circa 25% dintre firmele din acest sector, dar şi creşterea preţurilor. Şi transportatorii, dar şi reprezentanţii sectorului turistic se plâng că vor fi afectaţi. Consilierul guvernatorului BNR, Lucian Croitoru, recunoaşte că măsurile luate de Guvern se vor resimţi direct în buzunarul românilor. El spune că inflaţia se va apropia de 10%, în lunile următoare, însă evoluţia sa depinde şi de politica monetară a BNR. În plus, oficialul BNR arată că orice majorare de taxe nu va duce la limitarea deficitului şi, în curând, vom discuta, din nou, despre pensii, iar ajustarea salariilor şi disponibilizarea personalului în exces trebuie oricum făcute. Consultantul financiar Bogdan Baltazar spune că această creştere a TVA “are un mare avantaj, pentru că este o taxă tare, deci încep să intre mai mulţi bani din prima zi în care se aplică noul nivel al taxei, fiind, din acest punct de vedere, mai puternică decât taxa pe venit sau pe profit”.