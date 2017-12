Duşa: Am planificat peste 340 de exerciţii de instruire, circa 40 împreună cu partenerii din NATO, UE

Ministrul Apărării, Mircea Duşa, a afirmat, astăzi, la Câmpia Turzii, unde a asistat la un exerciţiu militar româno-american, că în acest an sunt planificate peste 340 de exerciţii de instruire, din care aproximativ 40 vor fi organizate împreună cu partenerii din NATO şi UE. "Anul acesta am planificat peste 340 de exerciţii de instruire, unele dintre acestea, circa 40, sunt organizate împreună cu partenerii noştri din NATO şi UE. Săptămâna viitoare, marţi, va începe în poligonul Smârdan un exerciţiu de pregătire în comun tot cu militarii americani, paraşutişti, iar la începutul lunii aprilie vom avea un exerciţiu mai complex, tot în poligonul de la Smârdan, la care vor participa aproximativ 2.500 de militari români, americani şi britanici, plus un pluton de militari din Republica Moldova. Va fi o prezenţă permanentă a militarilor din NATO şi UE pe flancul estic, prin rotaţie, exerciţiile au rolul de a asigura pregătirea militarilor în comun pentru a învăţa şi a perfecţiona tehnicile de luptă în comun", a spus Duşa. El a adăugat că exerciţiile "sunt foarte bine venite, pentru toţi militarii care participă la aceste activităţi". "De asemenea, tot la Câmpia Turzii va începe un exerciţiu cu avioane A-10, vor fi 11 astfel de avioane, un exerciţiu în comun cu partenerii noştri americani", a spus ministrul Apărării. Mircea Duşa a asistat, astăzi, la Baza 71 Aeriană de la Câmpia Turzii, la exerciţiul bilateral româno-american Dacian Warhawk, alături de şeful Statului Major General, generalul locotenent Nicolae Ciucă, şi şeful Statului Major al Forţelor Aeriene, generalul maior Laurian Anastasof.