Duţu, trimis în judecată pentru prejudicierea judeţului Constanţa cu peste trei milioane de euro

Deputatul PD Stelian Duţu, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), actual preşedinte al organizaţiei judeţene Constanţa a PD, a fost trimis în judecată de către procurorii anticorupţie pentru abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată şi continuă, prin care a provocat un prejudiciu de peste 3,3 milioane de euro. Potrivit unui comunicat remis ieri de către Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), Duţu a fost trimis în judecată pentru două infracţiuni de abuz în serviciu. Din probele administrate a rezultat că, în perioada 1998 - 2004, în calitate de preşedinte al CJC şi ordonator principal de credite, inculpatul, cu ştiinţă şi cu rea credinţă, nu şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu legate de cofinanţarea aferentă unui împrumut de 17.041.000 dolari acordat de către Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) Regiei Autonome Judeţene de Apă (RAJA) Constanţa. Prin ordonatorul principal de credite Duţu, RAJA a fost privată de importante sume băneşti prin neîndeplinirea obligaţiilor ce reveneau CJC. În plus, Duţu a refuzat să achite şi restanţele acumulate, din cercetările procurorilor reieşind că suma de 104.296.431.464 lei vechi, aprox. 3 milioane euro, reprezentînd dobînzi-majorări de întîrziere şi penalităţi, afectează patrimoniul instituţiei respective şi este un prejudiciu produs în deplină cunoştinţă de cauză şi cu rea credinţă de Duţu, prin refuzul de a plăti obligaţiile CJC o perioadă de peste patru ani. Din probatoriu a mai rezultat că Duţu, în calitate de preşedinte al CJC, şi-a îndeplinit în mod defectuos atribuţiile şi însărcinările primite, în sensul că nu a respectat prevederile hotărîrilor CJC referitoare la achiziţia publică privind privatizarea RAJA, situaţie ce a condus la provocarea a încă unui prejudiciu de 320.000 de euro bugetului CJC. Potrivit DNA, prejudiciul total provocat în urma săvîrşirii celor două infracţiuni de abuz în serviciu este de aprox. 3.320.000 euro. Procurorii au dispus aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor deputatului. Măsura priveşte un imobil apartament din Constanţa, cu valoare estimată de 2,8 miliarde lei, şi un autoturism Renault Megane Clasic, cu o valoare estimată de 250 milioane lei. Dosarul cauzei a fost trimis spre judecare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Procurorii şi-au făcut datoria... la cererea UE

Preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, a declarat ieri că trimiterea lui Duţu în instanţă este un fapt de normalitate. „Mă bucur că, în sfîrşit, după doi ani de cînd sînt preşedinte al CJC, în urma zecilor de adrese şi sesizări făcute Parchetului, Guvernului şi tuturor instituţiilor din România, să se confirme ceea ce au am spus în ultimii doi ani, faptul că fostul preşedinte al CJC, Stelian Duţu, se face vinovat de fapte grave penale, prejudiciind judeţul Constanţa cu sume astronomice, ce depăşesc 100 de miliarde de lei”, a declarat Constantinescu. El a subliniat că această trimitere în judecată ar fi putut să nu aibă loc fără intervenţie Comunităţii Europene. „Din păcate, atît timp cît procurorii sînt numiţi de ministrul Justiţiei, multe din dosare sînt oprite sau nu sînt instrumentate, sau sînt dirijate în favoarea actualei puteri portocalii. Am sesizat organismul de control al UE, OLAF, singura instituţie care poate cerceta utilizarea banilor europeni. Au venit la Constanţa, le-am prezentat documentele şi înscrisurile care demonstrau că s-au furat bani europeni, cu ştiinţa şi implicarea fostului preşedinte CJC şi cu ştiinţa fostului preşedinte al Delegaţiei Comisiei Europene, Jonathan Scheele, care a şi fost destituit din această cauză, fapt pentru care a fost suspendată măsura ISPA de la Constanţa. Din acel moment s-a solicitat din partea UE o anchetă a statului român, care să stabilească vinovaţii pentru eşecul programului de la Constanţa. Acesta este motivul pentru care DNA, care în general face anchete politic, a reuşit acum să trimită în judecată un parlamentar PD pentru grave fapte penale. Mă bucur că, în sfîrşit, se face dreptate. Sper ca justiţia să ţină seamă de toate dovezile existente la dosar şi Stelian Duţu să răspundă pentru faptele sale”, a mai spus preşedintele CJC. Mai mult, Constantinescu este convins că ultimele acţiuni ale lui Stelian Duţu, de genul manifestului în care îi face campanie lui Traian Băsescu, au avut la bază faptul că fostul preşedinte al CJC se temea de acest proces. „Sînt convins că Duţu ştia foarte bine ce fapte a făcut şi este clar că îi este frică de o judecată cinstită şi dreaptă şi a început să facă bileţele ca pe vremea Scînteii, prin care îi îndemna pe cetăţenii judeţului Constanţa, de care şi-a bătut joc timp de opt ani, ca preşedinte al CJC, să îl susţină pe Traian Băsescu în lupta cu fiara pesedistă, pentru a căpăta simpatia preşedintelui. El a făcut-o din slugărnicie, pentru a fi salvat de Traian Băsescu. Nu o să îl mai salveze nimeni. Ăsta este şi motivul pentru care Stelian Duţu şi acoliţii lui au încercat, timp de doi ani, să mă schimbe din funcţia de preşedinte al CJC, ca să nu am acces la documente, pentru a le pune la dispoziţia procurorilor”, a încheiat Constantinescu.

Va demisiona sau va fi trîntit de conducerea centrală a partidului(?!)

Ca urmare a gravelor acuze formulate de procurorii DNA, cărora trebuie să le răspundă acum în instanţă, Duţu ar putea să îşi piardă atît funcţiile de partid, cît şi cele publice pe care le-a obţinut ca membru PD. Amintim că, după şedinţa din 27 aprilie 2006 a Biroului Permanent Naţional PD, preşedintele partidului, Emil Boc, declara: „Orice demnitar împotriva căruia s-a început urmărirea penală va trebui să facă pasul înapoi din funcţia politică sau administrativă”. PD nu şi-a schimbat poziţia faţă de astfel de situaţii, dar nici nu a luat vreo măsură în ce-l priveşte pe Duţu. Avînd în vedere gravitatea situaţiei însă, şi aceea că Duţu a şi fost trimis în judecată de DNA, probabil că lui Boc nu îi va veni bine să-şi calce peste cuvîntul dat... în public. Şi atunci, Duţu fie îşi da demisia din funcţiile de parlamentar şi de preşedinte al PD Constanţa, fie va aştepta să fie zburat din funcţii de către conducerea centrală a partidului. Asta probabil dacă nu va acţiona prin spatele culiselor înaltul susţinător al lui Duţu, ministrul Administratiei, Vasile Blaga, om cu mare influenţă pe lîngă Cotroceni şi pe lîngă scaunul Bocului de Cluj, cu sprijinul căruia Duţu a şi devenit deputat.