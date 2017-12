Dwayne Johnson şi-a lăsat amprentele în cimentul de la Hollywood

Actorul american Dwayne Johnson, supranumit The Rock, şi-a lăsat amprentele mâinilor şi picioarelor, marţi, în cimentul din faţa cinematografului TCL Chinese Theatre din Hollywood. În timpul acelei ceremonii, starul hollywoodian, fost campion de wrestling devenit actor, a spus că Steven Spielberg este unul dintre idolii săi şi i-a mulţumit celebrului regizor pentru că i-a trimis o scrisoare de felicitare cu puţin timp înainte de eveniment. Dwayne Johnson, în vârstă de 43 de ani, a devenit, în ultimii ani, unul dintre actorii care generează cele mai mari încasări la Hollywood, în principal graţie evoluţiei sale spectaculoase din filmele francizei ”Furios şi iute”. Cel mai recent film din această serie, ”Furios şi iute 7”, a generat deja încasări de 1,4 miliarde de dolari pe plan mondial. Dwayne Johnson s-a remarcat şi în alte filme de succes, precum ”Mumia revine / The Mummy Returns”, ”Dă-te mare şi tare! / Be Cool”, ”Zâna Măseluţă / Tooth Fairy”, sau ”G.I. Joe: Represalii / G.I. Joe: Retaliation”.