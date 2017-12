Echipa lui Cosmin Olăroiu a pierdut finala Ligii Campionilor Asiei

Formaţia Al Ahli Dubai din Emiratele Arabe Unite, antrenată de Cosmin Olăroiu, a fost învinsă sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 0-1, de echipa chineză Guangzhou Evergrande, în manşa secundă a finalei Ligii Campionilor Asiei la fotbal. În tur, scorul a fost 0-0, astfel că Evergrande și-a adjudecat trofeul pentru a doua oară în istoria clubului, după anul 2013. Golul formaţiei pregătite de Luiz Felipe Scolari a fost marcat de Elkeson, în minutul 54. În minutul 67, de la Al Ahli a fost eliminat Salmin Khamis, care, extrem de nervos după eliminare, a fost ţinut cu greu de staff-ul echipei arabe să nu-i aplice o corecție fizică arbitrului de centru!

„Trebuie să o felicităm pe Guangzhou pentru câştigarea trofeului. Noi am fost aproape, am făcut tot ce am putut. Am jucat foarte bine în prima repriză. Am avut câteva ocazii pe care le-am ratat. Ne-am retras puţin în repriza a doua şi am pierdut mult mingea în zona de mijloc a terenului. După eliminare, am continuat să jucăm şi să încercăm să marcăm. Jucătorii au făcut o treabă bună, chiar dacă nu au câştigat trofeul. În finala Ligii Campionilor poţi să îţi creezi doar câteva ocazii, dar dacă nu le fructifici, plăteşti. Am avut mai multe ocazii clare decât adversarii noştri, dar nu am înscris. Nu este uşor să pierzi finala. S-au văzut câteva probleme astăzi, dar aceste meciuri ne arată cât de puternici suntem. Nu este sfârşitul, de aici putem începe să rezolvăm problemele”, a spus Olăroiu.

Au evoluat formațiile: Evergrande: Zeng Cheng (39 Li Shuai) - Xiaoting Feng, Zou Zheng, Zhang Linpeng, Kim Young Kwon - Zheng Long (87 Liu Jian), Huang Bowen, Zheng Zhi, Paulinho, Ricardo Goulart (90 Lin Gao) - Elkeson; Al Ahli: Ahmad Ashoori - Salmeen Khamis, Kyung-won Kwon, Walid Abbas, Abdelaziz Sanqour - Habib Al Fardah (65 Humaid Abdulla Abbas), Everton Ribeiro, Majed Hassan (90 Mohamed Sabel Obeid) - Lima, Ismail Al Hammadi, Ahmed Khalil (63 Ousama Aissadi).

Echipa chineză este pregătită de brazilianul Luiz Felipe Scolari, cel care a adus selecționatei „auriverde“ ultimul titlu mondial, în 2002. Evergrande a mai câștigat trofeul în 2013, când era antrenată de italianul Marcello Lippi.

Cosmin Olăroiu este antrenorul formaţiei Al Ahli Dubai din 2013 şi a câştigat cu această echipă campionatul Emiratelor Arabe Unite în 2014, Cupa Ligii în 2014 şi Supercupa Emiratelor Arabe Unite în 2013 şi în 2014. De remarcat că Al Ahli a disputat pentru prima oară finala acestei competiții. Anul trecut, un alt tehnician român a ajuns în finala Ligii Campionilor Asiei. Echipa saudită Al Hilal, antrenată de Laurențiu Reghecampf, a fost învinsă de australienii de la Western Sydney Wanderers, tot cu scorul general de 1-0.