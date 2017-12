Economia creşte, românul tot sărac rămâne

RECUPERĂM ŞI NU PREA Anunţul privind creşterea cu 3,8% a economiei în trimestrul I, faţă de aceeaşi perioadă din 2013, a împărţit analiştii financiari autohtoni în două tabere, cum era de aşteptat. Pe de-o parte avem optimiştii, care văd evoluţia PIB drept un semn bun pentru anii următori, iar de cealaltă parte găsim pesimiştii, care ignoră avansul pe procente şi se concentrează pe PIB real al României, mai mic acum decât în 2008. Toţi se pun însă de acord asupra unui lucru - reformele structurale trebuie să continue. Să începem cu scepticii, al căror reprezentant de marcă este analistul Florin Cîţu. El notează, pe blogul său, că INS a revizuit în acest an toate datele istorice pentru PIB real şi că „noile cifre arată un indicator mai mic cu 370 milioane euro în perioada 2000 - 2013“: „Asta este valoarea reală a bunurilor şi serviciilor produse de noi, cât de mult am reuşit să acumulăm după ce am eliminat influenţa preţurilor şi elementelor de sezonalitate. Datele nu contează aşa de mult pentru deciziile individuale ale fiecăruia dintre noi, dar arată efectul politicilor economice şi influenţează toate deciziile luate de instituţiile statului”. Aşa ajungem la datele recente ale Statisticii (plus 3,8% în trimestrul I din 2014, faţă de ianuarie - martie 2013, respectiv plus 0,1% faţă de ultimele trei luni din 2013). „Conform datelor actualizate, avansul PIB din 2013 nu este de 3,5%, ci de 3,18%. Asta înseamnă că PIB real în trimestrul I din 2014 a majorat distanţa faţă de maximul atins la finele lui 2008. Practic, în termeni reali, suntem mai săraci. La finele lui 2013, eram cu 600 milioane euro sub vârful din 2008. La 31 martie 2014, suntem cu 1,2 miliarde sub acelaşi prag. E regres, nu progres. De fapt, noi doar recuperăm ce-am pierdut din 2008 încoace, din cauza politicilor fiscale şi monetare greşite“, conchide Cîţu.

OPTIMISM MODERAT De cealaltă parte, economistul-şef al Raiffeisen Bank, Ionuţ Dumitru, este uşor mai optimist: „Cifra legată de creşterea PIB este bună. Industria merge bine, iar serviciile au accelerat. Vestea cea mai bună vine din sectorul vânzărilor cu amănuntul, unde se simte revigorarea consumului intern. Cel mai probabil, construcţiile au fost pe minus, în contextul ajustării investiţiilor publice“. El recomandă însă autorităţilor (şi nu numai) să îşi tempereze entuziasmul: „Optimismul necontrolat ar putea face chiar rău. Trebuie să ne păstrăm realismul şi să ne vedem de treabă, de agenda de reforme structurale, pentru a putea să trecem la euro în 2019“. La rândul său, viceguvernatorul BNR Bogdan Olteanu a punctat, la finele săptămânii trecute, că, „deşi avansul cu 3,8% nu face România să prindă din urmă celelalte ţări membre UE, este totuşi un bun pas înainte“.