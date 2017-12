Eddie Redmayne a primit premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal, pentru interpretarea din lungmetrajul "The Theory of Everything", la cea de-a 87-a gală de decernare a acestor distincţii. Aceasta a fost prima nominalizare la premiile Oscar pentru Eddie Redmayne. La această categorie au mai fost nominalizaţi actorii Steve Carell, Bradley Cooper, Benedict Cumberbatch şi Michael Keaton.