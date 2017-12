Eforie şi Agigea se duelează pentru promovare în Seria Est

În Campionatul Judeţean de fotbal, duminică a avut loc etapa a treia, încheiată cu următoarele rezultate: SERIA NORD: Voinţa Siminoc - Sportul Tortomanu 6-3 (D. Nicoară 5, 29, Cr. Lungu 11, 38, C. Roşca 76, 89 - Mărgean 32, Gh. Toma 74, 85); Viitorul Tîrguşor - Voinţa Valu lui Traian 2-4 (M. Cernovalenco 44, Andronache 79 - D. Mustafa 23, Alivuap 75, 85, Lefter 88); Viitorul Fîntînele - Viteazul Sinoe Mihai Viteazu 4-3 (I. Şerban 12, 21, Neaţu 71, 86 - Mega 30, 38, M. Ciobanu 51); Gloria Seimeni - Pescăruşul Gîrliciu 4-2 (Fl. Ilie 54, 55, V. Ilie 68, C. Rusu 80 - I. Drăghici 63, M. Drăghici 89); Recolta Nicolae Bălcescu - Viitorul Vulturu 5-1 (A. Nica 17, Petrea 40, 77, Poliac 42, Fl. Oprea 68 - Tîrziman 70); Sport Club Horia - SC Val Poarta Albă 0-2 (C. Călin 59, Cherim 80); Dunaris Topalu - Ştef Serv Seimeni 1-0 (Poltz 52); Ulmetum Pantelimon - Pescarul Ghindăreşti 2-1 (D. Iacob 80, 84 - N. Boboc 20). SERIA SUD: CS II Peştera - Sacidava Aliman 1-3 (I. Toma 15 - D. Zamfir 39, Purcărea 67, 69); AS Ciocîrlia - CSS Medgidia 0-2 (Han 63, 65); ELIF Fîntîna Mare - Progresul Dobromir 1-2 (G. Iusein 65 - C. Dobre 20, 48); Viitorul Cobadin - AS Carvăn 1-3 (Jecu 12 - Culeafă 32, I. Sîrbu 40, 54); Marmura Deleni - Danubius Rasova 3-1 (N. Şteflea 6-autogol, Cl. Dan 44, I. Dumitru 70 - N. Şteflea 90); Trophaeum Adamclisi - AS Independenţa 1-2 (I. Badea 33 - Cîndea 17, Geană 83); CSM II Medgidia Valea Dacilor - Inter Ion Corvin 4-1. SERIA EST: Luceafărul Amzacea - Unirea Topraisar 3-0 (pe teren 0-0; substituire de jucător); Vulturii Cazino Constanţa - CFR Constanţa 2-2 (G. Mustafa 40, G. Radu 90+3 - Al. Şerban 10, O. Grosu 35); Sparta II Techirghiol - Viitorul Mereni 0-3 (pe teren 7-2; unul dintre jucătorii gazdelor nu avea drept de joc); Fulgerul Chirnogeni - Viitorul Cerchezu 3-1 (C. Dragomir 15, 60, 62 - Schmidt 21); Recolta Negru Vodă - Gloria II Albeşti Cotul Văii 4-1 (R. Voicu 36, 80, Şchiopu 69, Sîrboiu 70 - A. Iordache 40); AS Bărăganu - CS Agigea 0-4 (Gechereanu 12, M. Nicolae 18, A. Rusu 35, Cazacu 80); CS II Eforie - Avîntul Comana 10-1 (Măgureanu 11, 15, 20, 85, Alb. Başchir 34, 38, Cl. Pîrvulescu 41, Fl. Nedelea 44, 66, Ad. Başchir 70 - Sîrbulete 54). Clasamentele celor trei serii ale Campionatului Judeţean pot fi găsite pe site-ul www.telegrafonline.ro, la secţiunea Rezultate sportive.