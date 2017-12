Egalitate în confruntarea codașelor din Liga 1

Primul joc din etapa a 23-a a Ligii 1 la fotbal s-a disputat vineri seară, la Cluj-Napoca, între ASA Tg. Mureș și ACS Poli Timișoara, ultimele două clasate în ierarhia primului eșalon. După un meci anost, cu puține faze de poartă, tabela de marcaj nu s-a modificat, scorul de 0-0 reflectând realitatea din teren.

Programul partidelor - sâmbătă, 11 februarie, ora 18.00: FC Botoșani - CS Universitatea Craiova, ora 20.30: Gaz Metan Mediaș - CFR Cluj; duminică, 12 februarie, ora 20.30: FC Steaua București - FC Voluntari; luni, 13 februarie, ora 17.30: FC VIITORUL - Pandurii Tg. Jiu, ora 20.00: Concordia Chiajna - Dinamo București. Partidele sunt transmise în direct de Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.

Meciul CSM Poli Iași - Astra Giurgiu a fost amânat, din cauza terenului impracticabil de la Iași, fiind reprogramat pentru 2 martie.

Clasament: 1. FC VIITORUL 45p (golaveraj: 31-20), 2. FC Steaua 41p (28-17), 3. Craiova 40p (33-21), 4. Gaz Metan 35p (34-22), 5. Dinamo 32p (34-30), 6. Astra 32p (22-25), 7. CFR 31p (35-21), 8. Botoşani 26p (26-26), 9. Iaşi 26p (23-24), 10. Voluntari 25p (27-34), 11. Pandurii 19p (23-33), 12. Concordia 18p (12-27), 13. ACS Poli 10p (22-35), 14. ASA 10p (19-34). Gaz Metan este penalizată cu trei puncte, CFR și Pandurii, cu câte şase puncte, ASA, cu nouă puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.