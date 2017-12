Elena Cîrstea, operată cu succes de anevrism cerebral

Operaţia pe creier pe care celebra solistă de muzică uşoară Elena Cîrstea a suferit-o luni noapte, începînd cu ora 22.00 (ora României), în SUA, s-a încheiat cu succes. Intervenţia medicală împotriva anevrismului cerebral de care era afectată cîntăreaţa s-a desfăşurat într-un spital american din Florida şi a început cu o întîrziere de şapte ore, în jurul orei 22.00 (ora României) şi a durat circa două ore şi jumătate. Medicul care a efectuat operaţia a declarat că procedura prin care i-a eliminat pacientei, aflată sub anestezie generală, anevrismul cerebral din spatele ochilor, a fost complicată din punct de vedere tehnic, dar a decurs normal.

O astfel de operaţie, prin care a trecut şi celebra actriţă Sharon Stone, se face printr-o metodă chirurgicală minim invazivă, numită embolizare: doctorii pătrund cu o sondă prin gît sau picior, apoi, sub control microscopic, introduc spirale electromagnetice în formaţiunea vasculară care produce închiderea anevrismului. În paralel, se injectează şi o substanţă care blochează accesul sanguin în zona operată. Acest tip de intervenţie chirurgicală are şanse de succes în proporţie de 95-96%, iar dacă nu ar fi reuşit din prima, vedeta ar fi putut să reia intervenţia chirurgicală. Elena Cîrstea se va afla două zile în recuperare fizică şi va face un nou control medical peste şase luni, întrucît medicii consideră că este posibil ca procedura chirurgicală să fie reluată dacă evoluţia stării de sănătate a pacientei nu va decurge în mod favorabil. Intervenţia chirurgicală, ale cărei costuri se ridică la 100.000 euro, a fost amînată de cîteva ori, din cauza unor complicaţii la nivelul tiroidei, care nu permiteau înlăturarea anevrismului. Procedura medicală din SUA, cere ca, înaintea unei astfel de intervenţii cu risc ridicat, pacienţii să îşi întocmească testamentul şi să accepte sub semnătură operaţia.

Elena Cîrstea este stabilită de trei ani, în Statele Unite. În 2006, cîntăreaţa s-a căsătorit cu un avocat american. Are două fetiţe înfiate, Sanda şi Adriana. Cu 24 de ore înainte de a intra în sala de operaţie, vedeta s-a bucurat de prezenţa familiei: şi-a petrecut timpul cu copiii săi şi cu prietena ei cea mai bună, sosită special din Canada, pentru a-i fi alături. Elena Cîrstea le-a cerut mamei şi soţului ei ca fetiţele să nu o viziteze la spital, ci să o aştepte cuminţi acasă, unde speră să revină cît mai repede.