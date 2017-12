Eleva cu probleme de... videochat, transferată disciplinar

11:08:53 / 09 Mai 2015

O parere...

Imi permit o parere, la adapostul a 39 ani de cariera didactica: propunerea Consiliului clasei este gresita, prea aspra si lipsita de sens. Sa ma explic: 1. Eleva este in clasa a XI-a, frecventeaza de aproape trei ani cursurile CNME, iar daca s-a abatut de la normele statutului ei de liceana nu e cumva in asta si esecul celor ce o educa in respectiva unitate scolara? Ce-ar fi ca dirigintele si profesorii clasei sa-si asume o parte de vina si sa priveasca incidentul ca un moment nefericit, generator de analize si masuri profilactice? 2. Daca eleva in cauza a adus un prejudiciu de imagine CNME, asa cum sustine d-na Camelia Ciurescu - pe buna dreptate, de altfel -, daca eleva respectiva e un "caz", ce scoala ii va intinde o mana spre a o salva din lantul cauzalitatilor care au adus-o in acesta situatie, de ce si-ar asuma o alta scoala acel prejudiciu de imagine? Ce director ar accepta asta sau, ca sa fiu si mai direct, de ce trebuie pedepsita o alta scoala cu "importul" unui asemenea caz? Daca eleva nu mai este compatibila cu setul de valori ce guverneaza politica educationala a CNME, cum poate fi acceptata in alta scoala? Exista si scoli de rang inferior? (trec peste faptul ca masura prevazuta in invocatele articole 153 si 157 din ROFUIP este o aberatie fara seaman...) 3. Credeti ca o masura, ca cea care se contureaza prin propunerea Consiliului clasei, conserva valori educative reale? Nu credeti ca eleva ar fi expusa, in scoala in care va fi transferata, unor tensiuni greu de suportat, ce o pot mutila sufleteste mai mult decat greseala pe care a facut-o si pe care, cred sincer, o regreta acum? Cred in intelepciunea colegilor din CNME si mai cred ca se poate reveni asupra propunerii initiale (exista in Regulament si alte sanctiuni...). As vedea in asta nu un semn de slabiciune, ci dimpotriva... Un gand bun!