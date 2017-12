Elevii înscriși la postlicealele de la ”Șaguna” și-au luat banii înapoi

În septembrie s-a discutat intens despre înființarea colegiilor postliceale în cadrul facultăților, fapt care le lăsa posibilitatea tinerilor care nu au obținut diploma de bacalaureat să se înmatriculeze în cadrul facultăților. Ordonanța de Urgență 49/2014 a modificat Legea Educației și le-a permis universităților să organizeze școli postliceale, fapt care a generat numeroase reacții. Unele instituții de învățământ superior au contestat această hotărâre, în timp ce altele au considerat binevenită această oportunitate care oferea tinerilor șansa să fie integrați într-un învățământ de calitate. La Constanța, deși mai multe instituții și-au manifestat interesul pentru înființarea școlilor postliceale, doar Universitatea ”Andrei Șaguna” (UAS) a organizat înscrieri pentru mai multe specializări precum funcționar bancar, asistent manager, agent fiscal, agent vamal, agent de turism, organizator de evenimente, asistent de gestiune, asistent pentru ocrotirea persoanelor vârstnice, pedagog de recuperare, ergoterapeut, asistent regizor artistic și cameraman-fotoreporter. Rectorul UAS, prof. univ. dr. Aurel Papari a anunțat, în septembrie, că programa școlară va cuprinde și include și ore de pregătire pentru Bacalaureat cu elevii. Înscrierile la UAS au fost organizate în septembrie și octombrie, însă doar 30 de elevi s-au înscris la cursurile postliceale pentru specializările agenți vamali și asistenți manageri, după cum anunța prof. univ. dr. Papari. Cu toate că elevii și-au manifestat interesul pentru cele două specializări, cursurile nu s-au ținut, întrucât Ministerul Educației nu s-a grăbit cu publicarea metodologiei de organizare a cursurilor. Dacă în noiembrie, elevii încă așteptau să apară normele metodologice pentru a începe cursurile, în decembrie, aceștia și-au pierdut speranțele că vor mai face cursuri în acest an universitar. ”I-am informat pe candidați în legătură cu lipsa metodologiei din cauza căreia noi nu putem să organizăm cursurile. Le-am dat înapoi dosarele și taxa achitată la înscriere și am stabilit că vom păstra legătura în cazul în care ministerul va publica normele”, a spus rectorul. Acesta a spus că nu mai are speranțe că acestea vor apărea în timp util pentru a recupera timpul pierdut în acest an universitar. Prof. Papari a completat că interesul scăzut al tinerilor și scandalul stârnit în jurul acestei teme a determinat Ministerul Educației să nu se grăbească cu publicarea metodologiei.