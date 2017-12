Elevii şi preşcolarii se întorc în bănci

Peste trei milioane de elevi şi preşcolari se reîntorc, astăzi, la şcoală. Vreme de două săptămâni ei s-au bucurat de vacanţa de iarnă. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), cursurile semestrului I se vor încheia vineri - 31 ianuarie. Următorul „liber” al elevilor şi preşcolarilor este vacanţa intersemestrială. Ea este programată din 1 februarie până în 9 februarie, urmând că prima parte a cursurilor din semestrul al doilea să se desfăşoare până în 11 aprilie. Vacanţa de primăvară este cuprinsă între 12 şi 22 aprilie, iar următoarele cursuri se vor desfăşura din 23 aprilie până pe 20 iunie. Vacanţa de vară va începe în 21 iunie şi se va încheia în 14 septembrie. „În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri. Unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare vor marca prin manifestări specifice datele de 5 octombrie - Ziua Internaţională a Educaţiei şi 5 iunie - Ziua învăţătorului, conform planificărilor existente la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar. Săptămâna 7 - 11 aprilie 2014 din semestrul al doilea este dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare, în cadrul programului numit „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, având un orar specific”, se arată în calendarul MEN.

CE ÎI AŞTEAPTĂ PE ELEVI ÎN SEMESTRUL AL II-LEA Începând din acest an şcolar, din mai 2014, la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a se vor face evaluări la nivel naţional, cu subiecte unice, aşa cum prevede Legea Educaţiei Naţionale. Până acum, timp de doi ani, aceste evaluări au fost realizate doar în anumite şcoli, fiind un program pilotat. Legea prevede ca rezultatele obţinute la aceste testări să fie trecute în portofoliul educaţional al fiecărui elev. Elevii de clasa a II-a vor fi testaţi la scris-citit şi matematică, elevii de clasa a IV-a - la limba română/ limba maternă - înţelegerea textului scris şi matematică, iar elevii de clasa a VI-a - la limbă şi comunicare, respectiv matematică şi ştiinţe. Rezultatele obţinute de elevi nu se vor trece în catalog, ci stau la baza realizării de către profesori a unor planuri individualizate de învăţare şi sunt aduse la cunoştinţa părinţilor elevilor.