Elevul constănțean care și-a uimit încă de mic educatorii

Robert Gabriel Pășcălău, care învață în clasa a noua la Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” (CNMB) din Constanța, poate fi considerat un elev-minune. Dovadă stă faptul că a învățat prin forțe proprii o materie care nu se studiază în școlile din Constanța, întrecându-le chiar și pe cele mai luminate minți ale lumii. Povestea lui pornește încă din grădiniță, când a reușit să își uimească educatoarea. ”A contrazis-o atunci când i-a spus că planeta Jupiter e mai mare decât Saturn, chiar dacă în fotografie Saturn părea mai mare”, a relatat mama băiatului. Mai târziu, copilul a aflat că poți învăța astronomie nu doar în școală, acolo unde nu există o disciplină care să te inițieze în tainele universului. Împreună cu tatăl său, a descoperit cu timpul că este tot mai pasionat de științele exacte, în special de Geografie, Astronomie și Fizică. Și internetul l-a ajutat foarte mult, dar și profesorii din școală, mai ales că Astronomia se aseamănă Fizicii. ”La început pricepeam mai greu, dar pe măsură ce învățam și lucram, lucrurile au început să se lege”, a recunoscut Robert. Astfel, el a reușit în anii de gimnaziu, pe când era elev în orașul său natal - Năvodari, să cucerească medalii la olimpiade naționale de Matematică, Fizică și Astronomie și Astrofizică. Cea mai nouă performanță este cea din această lună, din Bulgaria, unde a obținut medalia de aur la a XXI-a ediție a Olimpiadei Internaţionale de Astronomie, dar și premiul pentru cel mai bun observator. ”M-am pregătit mai mult pe cont propriu și am fost ajutat de părinții mei. Am fost ajutat și de toți cei din jurul meu, pentru că mi-au acordat posibilitatea unui program mai flexibil la școală, în scopul învățării”, a mărturisit tânărul cu minte sclipitoare, care recunoaște că Astronomia i se pare fascinantă.

SE CAUTĂ PROFESOR SPECIALIZAT ÎN ASTRONOMIE

O mare contribuție la rezultatele de excepție ale elevului a avut-o și Centrul de pregătire în Fizică de la Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân”, de la care tânărul este nelipsit în fiecare weekend, încă de când era în clasa a șaptea. Tot reprezentanții colegiului sunt cei care vor să îi găsească lui Robert Pășcălău un mentor, care să îi ușureze munca atunci când încearcă să descifreze tainele Universului. ”Nu avem în Constanța un profesor specializat în Astronomie, care să poată să îl îndrume de la A la Z. Noi am căutat unul, însă nu am găsit. Am vorbit la Ministerul Educației și probabil că în curând vom primi ajutorul unui profesor specializat din București care să vină periodic, sâmbătă, la cercurile noastre, pentru că mai avem elevi pasionați de astronomie și astrofizică”, a precizat directorul CNMB, prof. Vasile Nicoară. Pe mai departe, tânărul Robert spune că ar vrea să își cultive în continuare pasiunea pentru Astronomie, dorind să urmeze o carieră în științele exacte.