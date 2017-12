Eliza Samara începe recuperarea pentru Cupa Mondială

Calificată pentru a treia oară la Turneul Campioanelor la tenis de masă, ITTF World Tour Grand Finals, competiție desfășurată la finalul săptămânii trecute, la Bangkok (Thailanda), și dotată cu premii în valoare totală de un milion de dolari, Eliza Samara a avut o prestație onorabilă. Nerefăcută complet după operația suferită la genunchiul piciorului drept, sportiva pregătită de Viorel Filimon și legitimată la CS Farul Constanța a dat o replică bună în disputa cu Georgina Pota (Ungaria), din runda inaugurală, fiind învinsă la mare luptă, cu 4-2. „S-a simțit nesiguranța în joc, pentru că am venit după aproape o lună și jumătate fără antrenamente. Mi-a fost teamă să mă duc după unele mingi, iar în setul al șaselea, la scorul 7-7, am simțit dureri la genunchi. Tocmai de aceea am fost fericită că am reușit să termin jocul”, a explicat Samara. Eliminată vineri din competiție, constănțeanca a avut parte de două zile libere, la Bangkok, alături de antrenorul Viorel Filimon, înainte de a pleca spre casă. „A fost frumos, am avut ocazia sa vizităm multe locuri interesante și ne-am bucurat de căldură. Erau peste treizeci de grade și sigur mă voi întoarce pentru o vacanță în Thailanda”, a mărturisit Samara.

Constănțeanca a revenit ieri acasă, iar în această dimineață va reîncepe recuperarea, mai ales că o așteaptă un program aglomerat la începutul anului viitor. „Nu am timp de pierdut, pentru că vreau să fiu în formă la Cupa Mondială pe echipe, care va începe la 8 ianuarie, la Dubai. Nu ne-am stabilit vreun obiectiv, pentru că întâlnim cele mai bune echipe din lume, astfel că orice este posibil. Tot în ianuarie, sunt programate cele două manșe din semifinala Ligii Campionilor, unde joc pentru Fenerbahce Istanbul împotriva celor de la Ttc Berlin Eastside. Avem o echipă foarte omogenă, iar obiectivul nostru este calificarea în finală”, a declarat Samara.