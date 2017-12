Eliza Samara priveşte cu optimism spre Beijing

La doar 19 ani, cea mai talentată jucătoare de tenis de masă din România, constănţeanca Elizabeta Samara, a reuşit să îşi îndeplinească visul din copilărie, cel de a ajunge la Olimpiadă. După ce în urmă cu o săptămînă a obţinut biletul la Beijing, ieri, sportiva de la LPS CSS „Nicolae Rotaru” - CS Farul şi-a serbat ziua de naştere în acelaşi mod în care s-a obişnuit încă de mic copil: prin multă muncă. Deşi, după mulţi ani aniversarea o prinde acasă, eleva lui Viorel Filimon nu a renunţat la programul ei obişnuit, pe care l-a urmat cu stricteţe chiar şi într-o zi specială. Motivată după reuşita de la Nantes şi cu multă poftă de muncă, Eliza spune că nu are timp de sărbătorit, mai ales că doar 115 zile o mai despart de momentul în care îşi va vedea visul cu ochii: “Nu îmi permit să renunţ la nicio oră de antrenament. Mai este foarte puţin timp pînă la Olimpiadă şi pregătirea nu poate fi amînată. Am apucat să sărbătoresc calificarea alături de familie, colegi şi prieteni, însă a fost ceva restrîns. Am muncit din greu pentru asta şi mi-am propus să fac o figură frumoasă, iar pentru asta voi munci mult”, a declarat sportiva constănţeană, proaspătă campioană naţională de senioare. Înaintea Jocurilor Olimpice, pentru Eliza Samara criza din Tibet este doar o problemă politică: “Nu mă interesează conflictul acesta, care este unul politic. Pentru mine această competiţie este foarte importantă şi merg acolo să demonstrez că au meritat atîţia ani de muncă”. Pe lîngă pregătirea pentru Olimpiadă, sportiva pregătită de Liliana Sebe şi Viorel Filimon se pregăteşte şi pentru bacalaureat, pe care îl va susţine în acestă vară, fiind în ultimul an la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”. “M-am obişnuit să mă împart între şcoală şi antrenamente. Asta fac de cînd eram mică şi nu mă pot plînge. E un ritm de viaţă pe care mi l-am asumat pentru că ambele sînt importante pentru mine”, a explicat jucătoarea.

Ieri, telefonul a “zbîrnîit” încă de la primele ore ale dimineţii, însă cea mai specială urare a venit de la părinţi, după care Eliza a primit şi cel mai frumos cadou, reuşind să obţină carnetul de conducere, care a trebuit să aştepte pînă acum, datorită programului încărcat. Însă, momentul de respiro se va sfîrşi în curînd, pentru că în perioada 1-7 mai Samara va fi în cantonamentul din Italia, alături de Daniela Dodean, şi ea calificată la Olimpiadă. Eliza nu va rata turneul preolimpic mondial de la Budapasta, unde va merge doar pentru a-i susţine pe Cristina Hîrîci, Andrei Filimon şi Andrei Crişan, în drumul spre calificarea la Beijing.