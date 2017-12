Emeric Ienei va primi titlul de cetăţean de onoare al localităţii Şiria

Fostul antrenor Emeric Ienei, care a câştigat Cupa Campionilor cu Steaua, ajuns la 80 de ani, va primi duminică titlul de cetăţean de onoare al localităţii Şiria, din judeţul Arad, informează site-ul oficial al formaţiei UTA Bătrâna Doamnă.

Fostul mare tehnician, originar din Agrişu Mic, o localitate arădeană, va fi prezent la jocul de la Şiria dintre UTA Bătrâna Doamnă şi Luceafărul Oradea, acolo unde autorităţie locale îi vor acorda titlul de cetăţean de onoare.

"Vom aproba decernarea titlului de cetățean de onoare al comunei Șiria celui mai titrat antrenor român, Emeric Ienei, care, în urmă cu puțin timp a împlinit o frumoasă vârstă. Dorim să facem totul în fața suporterilor utiști și credem că evenimentul rămâne scris cu mare cinste în cartea de onoare a comunei Șiria și a județului Arad", a declarat Valentin Bot, primarul Șiriei, localitatea care o găzduiește pe UTA, din această primăvară.

Pentru antrenorul echipei UTA, Laurențiu Roșu, momentul are seminficație aparte: "Îi transmit felicitări și numai bucurii în continuare! Mi-a fost de două ori antrenor la Steaua și am debutat cu dumnealui. Am avut foarte multe lucruri de învățat și am avut o relație foarte bună antrenor-jucător. Mă bucur că ne putem revedea după atâția ani".

Emeric Ienei s-a născut pe 22 martie 1937, în Agrișu Mic. A jucat la UTA, Steaua București și Kayserispor. Ca antrenor al Stelei a câștigat cinci titluri naționale, patru Cupe ale României şi Cupa Campionilor Europeni din 1986.