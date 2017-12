Emma Watson a absolvit Universitatea Brown

Actriţa britanică Emma Watson, interpreta personajului Hermione Granger din franciza cinematografică ”Harry Potter”, s-a numărat printre cei două mii de absolvenţi ai Universităţii Brown din SUA. Emma Watson a obţinut diploma în Literatură Engleză a Universităţii Brown din Rhode Island şi a participat la ceremonia de absolvire, duminică, publicând apoi un „selfie“ de la acest eveniment pe contul ei de Twitter. Ea a absolvit universitatea după cinci ani, deoarece şi-a întrerupt studiile timp de un an, în 2011, pentru a promova ultimul film din franciza ”Harry Potter”, ”Harry Potter and the Deathly Hallows / Harry Potter şi Talismanele Morţii: Partea 2”, de David Yates. Actriţa de 24 de ani a reuşit un adevărat tur de forţă de-a lungul studenţiei, pentru că a continuat să fie prezentă pe marele ecran. A jucat în filmele “The Perks of Being a Wallflower”, “This is the End” sau în megaproducţia “Noah”.

Acum că se bucură de o diplomă universitară, actriţa continuă tradiţia familiei Watson. Părinţii săi sunt profesori universitari, Emma Watson bucurându-se de o educaţie şi instrucţie aleasă. Că nu este o vedetă obişnuită o dovedesc şi declaraţiile sale despre standardele de frumuseţe de la Hollywood sau despre industria modei. Starleta a denunţat presiunea asupra tinerelor actriţe de a arăta mereu bine, fără nicio consideraţie asupra stării lor de sănătate. Emma Watson a recunoscut că tinereţea a ajutat-o să nu ţină prea mult seama de comentariile răutăcioase sau despre aşa-zisele sfaturi pentru a se menţine, aparent, într-o elită a frumuseţilor celebre. “Ca femeie tânără, presiunea m-a doborât la început. M-am împăcat însă cu ea. Prin alterarea digitală se creează o imagine foarte nesănătoasă pentru tinere. Îmbătrânirea nu mă sperie şi sunt mai interesată de femeile care nu sunt perfecte. Acestea sunt mult mai impresionante”, a declarat actriţa.

Emma Watson a suferit din cauza celebrităţii, pentru că mulţi dintre colegii săi de la Brown au recunoscut-o şi nu puţini au încercat să o intimideze. A reuşit să facă impresie bună pe merit şi, în cele din urmă, a fost acceptată de toată lumea. Actriţa mai spune că a avut nevoie de mult curaj ca să accepte criticile care i se aduceau, de la imagine la talentul artistic. Se jură însă că acum ştie cum să facă faţă la toate încercările pe care i le aduce statutul de vedetă internaţională. ”Am prieteni foarte buni dintre foştii colegi şi nu numai, băieţi şi fete. Mă încred foarte mult în ei. Când am un iubit, îl consult cu privire la orice, îmi face plăcere şi îmi dă putere”, a mai declarat actriţa despre atuurile pe care le are pentru a face faţă presiunii mediatice.