Emoții pentru peste 700 de tineri constănțeni! Începe Bacalaureatul

Tinerii care își încearcă norocul în aceste zile sperând să își obțină diploma de Bacalaureat au mari emoții pentru că de luni, 22 august, încep cele mai importante probe din cadrul examenului național. Potrivit calendarului național al Bacalaureatului, luni, 22 august, are loc prima probă scrisă, cea la Limba și literatura română. La nivelul județului Constanța, 774 de candidați sunt așteptați să susțină această probă în cele 6 centre de evaluare: Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”, Colegiul Tehnic ”Tomis”, Liceul Tehnologic de Electronică și Telecomunicații, Colegiul Tehnic de Marină ”Alexandru Ioan Cuza” din Constanța, Liceul Tehnologic ”Dragomir Hurmuzescu” din Medgidia și Liceul Teoretic ”Callatis” Mangalia, potrivit datelor centralizate de Inspectoratul Școlar Județean Constanța (ISJ). ”Menționăm că, în vederea asigurării corectitudinii și a transparenței acestui examen, în fiecare centru se va desfășura activitatea de supraveghere audio-video, conform prevederilor legale în vigoare”, au anunțat reprezentanții ISJ. Conform calendarului, marți, 23 august, are loc proba scrisă la Limba și literatura maternă, însă în județul nostru niciun candidat nu s-a înscris pentru susținerea acestui examen. Miercuri, 24 august, are loc proba obligatorie a profilului, la Matematică sau Istorie, în funcție de filiera de studiu, iar vineri, 26 august, este programată ultima probă scrisă, cea la alegere a profilului și specializării. Tinerii au putut opta pentru una dintre disciplinele - Biologie, Chimie, Fizică, Economie, Filosofie, Geografie, Informatică, Logică și argumentare, Sociologie și psihologie. Potrivit calendarului, afișarea primelor rezultate se va face pe 29 august, până la ora 16.00, iar a celor finale, după soluționarea contestațiilor, pe 1 septembrie. În această sesiune a examenului, la Constanța s-au înscris în examen 1.675 de candidați, dintre care 1.061 aparținând promoției curente.