Enel Dobrogea. Întreruperi programate MARȚI, 8 AUGUST 2023

01 Septembrie 2023, 17:30
Următoarele întreruperi se vor realiza pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții în bune condiții, transmite E - Distribuţie Dobrogea.
Astfel, zonele afectate sunt:
intervalul orar: 8:00-16:00, ÎNTRERUPERE TOTALĂ
- STRAZILE: EREMIA GRIGORESCU, NICOLAE IORGA, TOPRAISAR SI MIHAI VITEAZU
intervalul orar: 9:00-17:00, ÎNTRERUPERE TOTALĂ
- SOSEAUA MANGALIEI (PORTIUNEA CUPRINSĂ INTRE NR. 90 - 176C, RESPECTIV STRAZILE: PANDURULUI, SALCIILOR, THEODOR SPERANTIA, MUGURULUI (PORTIUNILE INTRE ŞOSEAUA MANGALIEI - STRADA LILIACULUI), SEMAFOR - ŞOSEAUA MANGALIEI/ COLT STRADA PANDURULUI, BISERICA MARINARILOR (SFANTUL NICOLAE) - STRADA THEODOR SPERANTIA NR. 60, MAGAZIN "CHINA SHOP"- ŞOSEAUA MANGALIEI NR. 118, "GEC AUTO - RENT A CAR"- ŞOSEAUA MANGALIEI NR. 114, SC MOTOREX SRL (DEALER AUTO CITROEN) - ŞOSEAUA MANGALIEI NR. 124, COLEGIUL TEHNIC DE MARINA "ALEXANDRU IOAN CUZA" (FOSTA SCOALA GIMNAZIALA NR. 15) - ŞOSEAUA MANGALIEI NR. 126, SC RAVER SERVICE SRL (DEALER AUTO KIA) - ŞOSEAUA MANGALIEI NR. 156, MAGAZIN "PRO CONFORT DISTRIBUTION"- ŞOSEAUA MANGALIEI NR. 174 SI PECO "ROMAR OIL"- ŞOSEAUA MANGALIEI NR. 176C
Întreruperile programate sunt acele sistări în distribuția energiei electrice cauzate de lucrările de reparații, modernizare sau de mentenanță desfășurate în zonele în care E - Distribuţie Dobrogea are grijă de rețeaua electrică.