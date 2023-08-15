Enel Dobrogea. Întreruperi programate MIERCURI, 16 AUGUST 2023

01 Septembrie 2023, 17:30
Următoarele întreruperi se vor realiza pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții în bune condiții, transmite E - Distribuţie Dobrogea.
Astfel, zonele afectate sunt:
intervalul orar: 8:00-16:00, ÎNTRERUPERE TOTALĂ
- ZONA EXTRAVILANĂ CONSTANTA: U.M. 0406 (INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN CONSTANTA - GOSPODARIA AGROZOOTEHNICA) SI STRAZILE: CEDRULUI, FRASINULUI, TISEI, SOLA 62, DEPOZIT "SC STENEL TRADE SRL "- PARCELA A 663/4/1/2, DEPOZIT "SC MIKA EXPOSTAR SRL" - PARCELA A 663, DEPOZIT "HONEST GENERAL TRADING SRL (CT)", "EURO AUTO - SERVICE AUTO", SC EMI PARC SRL, DEALER AUTO "MARDARE AUTO" SI VULCANIZARE CAMIOANE "EUROTRANZIT 2000 SRL" - DN 3C
- CARTIER VIILE NOI, STRAZILE DEMOCRATIEI, SC VEPAN SRL - STRADA DEMOCRATIEI NR 118, SOSEAUA DIN VII (PARTIAL), MACESULUI, MARGARETEI, RODICA, INTRAREA RODICA, POIENII, SOLDAT C-TIN MUGUREANU, LICURICI, ALEEA PINULUI, ALEEA FRUMOASEI, ALEEA PIERSICULUI SI BLOC NOU - ALEEA PIERSICULUI NR 1
- STRĂZILE: SANTOS, ODESSA, ALEXANDRIA, GENOVA, MADRID, BLOC "SANTOS RESIDENCE", PARCELA A 586, SERVICE AUTO "TRACOM SERVICE"- STRADA SANTOS NR 25, ŞI MAGAZIN "UNIVET"- STRADA ODESSA
intervalul orar: 9:00-17:00, ÎNTRERUPERE TOTALĂ
- CARTIER INEL 1, BLOCURILE: BLOC DR 31 - STR SOVEJA NR 112, BLOC 7 - STR BARBU DELAVRANCEA NR 49, BLOC 33 - STR BARBU DELAVRANCEA NR 76, BLOC 37 - STR BARBU DELAVRANCEA NR 78, BLOC 39 - STR DAFINULUI NR 2, BLOC 35 B - STR SOVEJA NR 77 SI COMPLEX COMERCIAL "EDEN", BLOC 29 - STR SOVEJA NR 79, BLOC 27 - STR SOVEJA NR 81, BLOC 41 - STR SOVEJA NR 71, BLOC 43 - STR SOVEJA NR 69, BLOC 45 - STR SOVEJA NR 67 (CLIENTI CASNICI SI SOCIETATI COMERCIALE LA PARTER BLOCURI) SI PUNCT TERMOFICARE (RADET) NR. 177 - STR CAMPULUI/ COLT STR GRANICERULUI
intervalul orar: 10:30 - 16:30, ÎNTRERUPERE TOTALĂ
- AGENTIA ASIGURARI ALLIANZ TIRIAC S.A. - SUCURSALA CONSTANTA - STRADA CONSTANTIN BRĂTESCU NR. 1
intervalul orar: 10:30 - 18:30, ÎNTRERUPERE TOTALĂ
- ZONA ABATOR, BLOC A, SCARA 1 - 2 - 3 ŞOS. MANGALIEI NR 72, CABINET SANTA MARIA RECUPERARE - BLOC A, PARTER
intervalul orar: 14:00 - 18:00, ÎNTRERUPERE TOTALĂ
- BLOC CNE (NUCLEARELECTRICA) - STRADA BOGDAN VODA NR. 6
Întreruperile programate sunt acele sistări în distribuția energiei electrice cauzate de lucrările de reparații, modernizare sau de mentenanță desfășurate în zonele în care E - Distribuţie Dobrogea are grijă de rețeaua electrică.