Enel Dobrogea. Întreruperi programate MIERCURI, 16 AUGUST 2023

Facebook Twitter YouTube Newsletter PDF Top 500
Arhiva stiri Contact
Covid-19vaccin anticovid
Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Enel Dobrogea. Întreruperi programate MIERCURI, 16 AUGUST 2023

Administrație 15 August 2023 / 17:58 765 accesări

Următoarele întreruperi se vor realiza pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții în bune condiții, transmite E - Distribuţie Dobrogea.

Astfel, zonele afectate sunt:

intervalul orar: 8:00-16:00, ÎNTRERUPERE TOTALĂ

  • ZONA EXTRAVILANĂ CONSTANTA: U.M. 0406 (INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN CONSTANTA - GOSPODARIA AGROZOOTEHNICA) SI STRAZILE: CEDRULUI, FRASINULUI, TISEI, SOLA 62, DEPOZIT "SC STENEL TRADE SRL "- PARCELA A 663/4/1/2, DEPOZIT "SC MIKA EXPOSTAR SRL" - PARCELA A 663, DEPOZIT "HONEST GENERAL TRADING SRL (CT)", "EURO AUTO - SERVICE AUTO", SC EMI PARC SRL, DEALER AUTO "MARDARE AUTO" SI VULCANIZARE CAMIOANE "EUROTRANZIT 2000 SRL" - DN 3C
  • CARTIER VIILE NOI, STRAZILE DEMOCRATIEI, SC VEPAN SRL - STRADA DEMOCRATIEI NR 118, SOSEAUA DIN VII (PARTIAL), MACESULUI, MARGARETEI, RODICA, INTRAREA RODICA, POIENII, SOLDAT C-TIN MUGUREANU, LICURICI, ALEEA PINULUI, ALEEA FRUMOASEI, ALEEA PIERSICULUI SI BLOC NOU - ALEEA PIERSICULUI NR 1
  • STRĂZILE: SANTOS, ODESSA, ALEXANDRIA, GENOVA, MADRID, BLOC "SANTOS RESIDENCE", PARCELA A 586, SERVICE AUTO "TRACOM SERVICE"- STRADA SANTOS NR 25, ŞI MAGAZIN "UNIVET"- STRADA ODESSA

intervalul orar: 9:00-17:00, ÎNTRERUPERE TOTALĂ

  • CARTIER INEL 1, BLOCURILE: BLOC DR 31 - STR SOVEJA NR 112, BLOC 7 - STR BARBU DELAVRANCEA NR 49, BLOC 33 - STR BARBU DELAVRANCEA NR 76, BLOC 37 - STR BARBU DELAVRANCEA NR 78, BLOC 39 - STR DAFINULUI NR 2, BLOC 35 B - STR SOVEJA NR 77 SI COMPLEX COMERCIAL "EDEN", BLOC 29 - STR SOVEJA NR 79, BLOC 27 - STR SOVEJA NR 81, BLOC 41 - STR SOVEJA NR 71, BLOC 43 - STR SOVEJA NR 69, BLOC 45 - STR SOVEJA NR 67 (CLIENTI CASNICI SI SOCIETATI COMERCIALE LA PARTER BLOCURI) SI PUNCT TERMOFICARE (RADET) NR. 177 - STR CAMPULUI/ COLT STR GRANICERULUI

intervalul orar: 10:30 - 16:30, ÎNTRERUPERE TOTALĂ

  • AGENTIA ASIGURARI ALLIANZ TIRIAC S.A. - SUCURSALA CONSTANTA - STRADA CONSTANTIN BRĂTESCU NR. 1

intervalul orar: 10:30 - 18:30, ÎNTRERUPERE TOTALĂ

  • ZONA ABATOR, BLOC A, SCARA 1 - 2 - 3 ŞOS. MANGALIEI NR 72, CABINET SANTA MARIA RECUPERARE - BLOC A, PARTER

intervalul orar: 14:00 - 18:00, ÎNTRERUPERE TOTALĂ

  • BLOC CNE (NUCLEARELECTRICA) - STRADA BOGDAN VODA NR. 6

Întreruperile programate sunt acele sistări în distribuția energiei electrice cauzate de lucrările de reparații, moderni​zare​ sau de mentenanță desfășurate în zonele în care E - Distribuţie Dobrogea are grijă de rețeaua electrică.

Taguri articol
E-Distribuție Dobrogeaîntrerupere curent electric
Facebook
Twitter
Cele mai citite știri
Articole similare


Ştiri recomandate

Enel Dobrogea. Întreruperi programate MIERCURI, 23 AUGUST 2023, în Constanța
Enel Dobrogea. Întreruperi programate MIERCURI, 23 AUGUST 2023, în Constanța 963 accesări
Enel Dobrogea. Întreruperi programate JOI, 24 AUGUST 2023
Enel Dobrogea. Întreruperi programate JOI, 24 AUGUST 2023 685 accesări
Enel Dobrogea. Întreruperi programate LUNI, 21 AUGUST 2023, în Constanța
Enel Dobrogea. Întreruperi programate LUNI, 21 AUGUST 2023, în Constanța 669 accesări
Enel Dobrogea. Întreruperi programate MARȚI, 22 AUGUST 2023
Enel Dobrogea. Întreruperi programate MARȚI, 22 AUGUST 2023 593 accesări
Enel Dobrogea. Întreruperi programate LUNI, 28 AUGUST 2023, în Constanța
Enel Dobrogea. Întreruperi programate LUNI, 28 AUGUST 2023, în Constanța 593 accesări
Ştiri de ultimă oră
12
Vezi toate știrile de ultimă oră