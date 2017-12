Englezii văd piraţi pe Dunăre ?!

Ediţia electronică a ziarului “Sunday Telegraph” relatează, în numărul de sîmbătă, că bande de hoţi atacă navele comerciale fluviale care aşteaptă ecluzarea la Cernavodă. Presa internaţională susţine că fenomenul pirateriei este pe cale să apară pe canalele navigabile din România, pentru că, în mod repetat, bande de hoţi jefuiesc vapoarele şi marinarii de toate bunurile de valoare. În replică, reprezentanţii Poliţiei Transporturi Cernavodă susţin că eventuale reclamaţii cu privire la atacurile “piraţilor” nici nu pot fi înregistrate pentru că navele străine încalcă aproape în totalitate regulamentele maritime.

Autorităţile portuare româneşti contraatacă acuzaţiile presei internaţionale

În pragul integrării Europene, imaginea României a fost murdărită de publicaţiile internaţionale care susţin că fenomenul pirateriei pe canalele navigabile româneşti este pe cale să apară. Cotidianul britanic “Sunday Telegraph” relatează că piraţii moderni atacă îndeosebi noaptea, au şalupe de mare viteză pentru a ajunge la chila navei, apoi urcă la bord folosind cîrlige sau frînghii. Potrivit ziarului englezesc, ultimul incident dintr-o serie de atacuri asupra navelor s-a petrecut în Portul Galaţi, unde hoţii s-au urcat la bordul feribotului bulgar “Petr Beron”, furînd bani, bunuri de valoare, dar şi cabluri şi instalaţii de semnalizare de pe vas. Publicaţia îl citează pe căpitanul vasului care a declarat că hoţii interceptează, probabil, comunicaţiile radio. De asemenea, compania care deţine vasul, “Bulgarian River Shipping”, susţine că acesta este ultimul incident dintr-o serie de atacuri, produse mai ales în zona Cernavodă, unde navele se aliniază pentru a intra pe Canalul Dunăre - Marea Neagră (CDMN), cu destinaţia Portul Constanţa. Dragomir Kocianov, directorul companiei, a afirmat că acesta este al şaselea atac asupra unei nave bulgăreşti, dar primul care vizează un vas de pasageri. Ziarele din Bulgaria consideră că singurul responsabil este Guvernul de la Bucureşti, spunînd chiar că există suspiciuni că reprezentanţi ai autorităţilor locale colaborează cu hoţii.

Rromi în şalupe rapide?!

Căpitanul şef al Portului Cernavodă, Ismail Selim a declarat că s-au înregistrat cîteva atacuri ale rromilor asupra barjelor încărcate cu fier vechi însă, fenomenul nu poate fi asociat pirateriei. “Au fost cîteva cazuri de bande de hoţi cu bărci, prinşi la furat de fier vechi, cazurile fiind înregistrate şi anchetate de către Poliţia de Frontieră şi Poliţia Transporturi”, a precizat Ismail Selim. Reprezentanţii Poliţiei Transporturi Cernavodă susţin că eventuale reclamaţii cu privire la atacurile "piraţilor" nici nu pot fi înregistrate pentru că navele străine încalcă aproape în totalitate regulamentele maritime începînd de la lipsa unui agent care să ia legătura cu autorităţile române şi pînă la neasigurarea pazei la bordul vaselor. Mai mult de atît, cu toate că rada în care trebuie să aştepte navele străine se află chiar în faţa sediului Poliţiei de Frontieră, pentru a nu plăti taxa, ele ancorează în zone izolate, la mai bine de şapte kilometri de port. În acelaşi timp, eventualele furturi nu sînt declarate de comandant decît abia după ce vasul ajunge la destinaţie.

Pasagerul era de fapt un convoi de barje

Referitor la atacul asupra feribotului bulgar “Petr Beron”, purtătorul de cuvînt al Inspectoratului Poliţiei de Frontieră Galaţi, inspector Bogdan Carp a declarat că incidentul s-a petrecut pe 8 iulie 2006, iar anchetatorii au întocmit un dosar penal care este în curs de cercetare. “Atacul înregistrat a fost asupra unui convoi de barje. Căpitanul împingătorului bulgăresc ne-a sesizat faptul că nişte hoţi au spart geamurile a două autovehicule de pe o barjă şi au furat mai multe bunuri din maşini şi de pe barjă. Reclamaţia a fost făcută după efectuarea controlului la bordul vasului, însă, pînă acum, nu s-a stabilit exact momentul atacului. Este primul incident de acest fel petrecut în Portul Galaţi”, a explicat inspectorul Bogdan Carp. Purtătorul de cuvînt al Direcţiei Poliţiei de Frontieră Constanţa, Zenaida Feodot a declarat că anul trecut au fost sesizate doar două atacuri la barjele încărcate cu cereale, iar anul acesta poliţiştii de frontieră din Cernavodă au reţinut un tînăr care a furat cîteva bunuri de la bordul unei nave de pasageri sub pavilion Marea Britanie. În raportul întocmit, oamenii legii au specificat că securitatea pasagerului nu era asigurată de echipaj, cu toate că acesta se afla tras la cheu. La rîndul lor, reprezentanţii Administraţiei Canalelor Navigabile (ACN) spun că astfel de cazuri de furt au fost semnalate încă de acum cîţiva ani de zile. Directorul general al ACN, Valentin Zeicu a precizat că, pe canalele navigabile pe care le are în administrare compania, nu au fost semnalate astfel de cazuri. "În plus, pentru a preîntîmpina apariţia unor astfel de atacuri, am luat măsuri, prin care dăm întîietate la ecluzare navelor de pasageri", a conchis Valentin Zeicu.