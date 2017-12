Entuziasm la Viitorul după succesul din Gruia

Cele trei puncte obţinute de FC Viitorul Constanţa pe terenul campioanei României la fotbal, CFR Cluj, au adus mai multă linişte înaintea duelului cu Pandurii Tg. Jiu, din etapa a 13-a a Ligii 1 (luni, 29 octombrie, ora 21.30). Într-o etapă plină de surprize oferite de echipele din a doua jumătate a clasamentului, succesul Viitorului asigură în continuare tinerei formaţii constănţene un avans de patru puncte faţă de primul loc retrogradabil, ocupat de Oţelul Galaţi. Entuziasm, dar în acelaşi timp prudenţă şi concentrare după disputa cu CFR, puştii pregătiţi de Cătălin Anghel mizând pe noi rezultate bune împotriva formaţiilor de top.

„Un meci foarte greu cu Pandurii, o echipă cu un joc foarte frumos, care marcheză aproape la fiecare meci. Au şi jucători tineri şi jucători cu experienţă, dar cu dăruire şi ambiţie sperăm să obţinem un rezultat bun. Orice punct contează pentru noi în disputele cu echipele care se luptă la primele locuri. Pandurii este singura care ţine trena cu Steaua. În ceea ce mă priveşte, după zece luni la Viitorul pot spune încă o dată că îmi face o mare plăcere că am ales această echipă şi merg mereu cu entuziasm la antrenamente. Mă bucur că fac parte din acest grup de la Viitorul” a declarat Nicolae Dică, mijlocaşul constănţenilor urmând să lipsească însă în disputa de luni din cauza cartonaşului roşu primit la Cluj-Napoca.

ÎNCEP SĂ CÂŞTIGE EXPERIENŢĂ. Victoriile aduc, pe lângă punctele puse în joc, încredere şi experienţă, extrem de importante mai ales pentru o formaţie care şi la Cluj a avut pe teren doar doi jucători peste 22 de ani!!! După un început ezitant de sezon, normal în condiţiile în care16 jucători au fost promovaţi în primele 12 etape, Viitorul începe să devină o echipă periculoasă pentru orice adversar. „După evoluţia din acest început de campionat cred că merităm să fim între primele zece formaţii la final. Muncim mult şi ne dorim să facem ceea ce lucrăm la antrenamente. La începutul sezonului mulţi erau sceptici pentru că nu reuşeam să câştigăm, dar când am mai prins puţină experienţ, am început să arătăm tuturor că avem valoare şi cred că fiecare echipă ne ia mult mai în serios. Trebuie să rămânem modeşti, la fel de concentraţi pentru a obţine în continuare rezultatele pe care ni le dorim”, a mai spus căpitanul Viitorului. După disputarea a 12 etape, FC Viitorul se mândreşte şi cu a treia defensivă din campionat, doar 13 goluri primite, după Steaua (10 goluri) şi FC Vaslui (12 goluri încasate).

HAGI, ÎN ATENŢIA FIFA. În cadrul unui proiect al FIFA, dedicat foştilor jucători implicaţi în dezvoltarea fotbalului, fostul căpitan al primei reprezentative, Gheorghe Hagi, a vorbit atât despre cariera sa de jucător, cât şi despre fotbalul internaţional şi despre proiectul său, Academia care îi poartă numele. „Când am fost copil, nu am putut să văd multe meciuri internaţionale, dar chiar şi aşa ştiam că Johan Cruyff era cel mai mare jucător. Când am ajuns la Barcelona, în 1994, el era antrenor şi am mers acolo din acest motiv. A fost extraordinar, chiar dacă nu jucam mereu. Lucrând cu el, mi-am completat potenţialul. Era extraordinar, cel mai bun. Românul care m-a impresionat când eram mic a fost Anghel Iordănescu, un jucător creativ, de piciorul stâng şi el. Mai târziu, el a fost antrenorul meu la Steaua şi la echipa naţională, ceea ce a reprezentat un sentiment de nedescris pentru mine”, a precizat Hagi.