Eolica Baia a remizat cu Dunărea Călăraşi

Vineri s-au disputat meciurile etapei a 4-a din Liga a III-a la fotbal. În Seria a 2-a, Eolica 2010 Dobrogea Baia a evoluat pe teren propriu cu Dunărea Călăraşi. Meciul s-a jucat la Constanţa, pe terenul ITC din Complexul Sportiv “Badea Cîrţan”, şi s-a terminat la egalitate, 3-3. Golurile constănţenilor au fost înscrise de atacantul Ştefan Ciobanu. „Ca şi în etapa trecută, am avut, din nou, doi jucători eliminaţi, Boritz şi Ţarălungă. Săptămâna aceasta l-am legitimat pe Senin, pentru că altfel am fi avut doar trei rezerve la acest meci”, a declarat antrenorul principal al formaţiei din Baia, Gheorghe Butoiu. Au evoluat pentru Eolica: C. Popa - Şuta, R. Oprea, Velea, Ţarălungă - Carabela, Boritz, Bangheorghe, I. Lupu - Şt. Ciobanu, Cl. Dragu. Au mai jucat: Senin, Şt. Sandu şi Bănică.

Rezultatele complete ale etapei: Eolica Baia - Dunărea Călăraşi 3-3 (Şt. Ciobanu 6, 32, 56 - M. Ştefan 10, 68-pen, V. Petre 27); CSM Focşani - Juventus Bucureşti 0-0; Rapid II Bucureşti - Rapid Feteşti 7-1; Sportul Studenţesc II Bucureşti - Metaloglobus Bucureşti 0-3; CSM Rîmnicu Sărat - Gloria Buzău 2-1; Victoria Chirnogi - Viitorul Axintele 1-1. ACS Titu a stat. Clasament: 1. Axintele 10p (golaveraj 14-2); 2. Rapid II 7p (10-5); 3. Rîmnicu Sărat 7p (10-7); 4. Focşani 7p (4-3); ... 10. Baia 4p (5-7).