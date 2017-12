Epidemia de rujeolă: stocuri de vaccin epuizate în 10 direcţii de sănătate publică

12:20:17 / 05 Aprilie 2017

ca fapt divers

Vaccinati, vaccinati, vaccinati !!! Ce ati uitat sa ziceti in articol este ca cei decedati erau in situatii critice a starii de sanatate (maladie genetica cu lipsa formarii de anticorpi, infectie cu hiv, infectii cronice hepatice, malnutritie etc...). Dar nu conditia initiala (de ex. hiv) i-a ucis, nu, ci doar pojarul ....