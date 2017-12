Eşec în privinţa retragerii din Irak, după o noapte albă în Senatul american

Cu feţe trase, dar voci ferme, după o noapte albă consacrată unei dezbateri-maraton despre Irak, senatorii democraţi americani au pledat joi, pînă în ultima clipă, în favoarea retragerii trupelor, pentru a înregistra un nou eşec la momentul votului. Deşi au cîştigat de partea cauzei lor, în ultimele săptămîni, mai mulţi senatori republicani influenţi, democraţii nu au reuşit să adune cele 60 de voturi necesare pentru a-l obliga pe preşedintele Bush să înceapă retragerea trupelor americane din Irak. Democraţii, care deţin controlul în Senat cu 51 de voturi din 100, ar fi avut nevoie de încă opt voturi la capătul dezbaterii-maraton de aproape 30 de ore, pentru a avea cîştig de cauză. Un număr de 47 de senatori s-au pronunţat împotriva textului, care cerea începerea retragerii trupelor combatante din Irak în termen de 120 de zile de la promulgarea textului şi încheierea ei pînă la 30 aprilie, anul următor.

Frustraţi în eforturile lor de a obţine retragerea trupelor din Irak, liderii democraţi ai Senatului au decis o şedinţă noctură neobişnuită, prima din ultimii patru ani, pentru a trece peste ceea ce ei numesc obstrucţionarea parlamentară republicană. Paturi de campanie, pături şi perne au fost puse la dispoziţia congresmanilor în sala de şedinţe a Senatului. Cei cărora li s-a făcut foame şi-au comandat pizza. În paralel, într-un parc de lîngă Capitoliu, sute de susţinători ai opoziţiei au organizat o noapte de veghe pentru pace, la lumina lumînărilor. Senatorii democraţi s-au succedat la tribună pînă în zori, pledînd pentru o schimbare de direcţie în acest război din ce în ce mai nepopular. Senatorul democrat de New York, Hillary Clinton, candidată la Casa Albă, a luat cuvîntul în jurul orei 4.00 dimineaţa, pentru a stigmatiza “o lungă serie de erori şi calcule greşite ce trebuie reparate”. La rîndul lor, senatorii republicani au ironizat dezbaterea-maraton “demnă de Hollywood”, potrivit liderului lor, Mitch McConnell. Purtătorul de cuvînt al Casei Albe, Tony Snow, a declarat că preşedintele Bush nu a urmărit dezbaterea nocturnă.

Eşecul democraţilor de a schimba strategia în Irak a umbrit informaţiile stînjenitoare cu privire la o serie de condamnări ale unor soldaţi pentru abuzuri comise în Irak. Doi militari americani au fost inculpaţi joi pentru asasinarea unui irakian, în luna iunie, în apropiere de oraşul Kirkuk, din nordul Irakului, la mai puţin de trei săptămîni după ce alţi trei soldaţi au fost inculpaţi pentru fapte similare. Sergentul Try Corrales şi soldatul Christopher Shore au fost inculpaţi, pentru uciderea premeditată a unui cetăţean irakian. Cu o zi înainte, un puşcaş marin american a fost găsit vinovat în cazul uciderii unui civil irakian în 2006. Caporalul Thomas a fost primul dintre cei opt militari inculpaţi în acest caz care au trecut prin faţa juraţilor Curţii Marţiale. Alţi patru puşcaşi marini şi un infirmier al US Navy au pledat vinovaţi, cerînd să beneficieze de o procedură accelerată. Aceştia au fost condamnaţi la pedepse între unul şi opt ani de închisoare, la sfîrşitul anului trecut şi începutul acestui an.

Armata americană este implicată într-o serie de scandaluri în Irak, mai mulţi militari fiind bănuiţi de crime de război şi de maltratarea unor civili. Pe lîngă cazul Hamdania, la Camp Pendleton are loc un proces în cazul Haditha, referitor la uciderea a 24 de irakieni în 2005. Trei puşcaşi marini au fost inculpaţi pentru crimă, iar patru gradaţi pentru că nu au anchetat incidentul. Justiţia militară anchetează şi posibile abuzuri comise de puşcaşii marini la Fallujah în 2004, într-un caz referitor la uciderea unor prizonieri de război.