Eșec neașteptat pentru HC Dobrogea Sud, la Călărași

21:49:14 / 16 Februarie 2017

Ba chiar foarte previzibila

Cum sa castigi cand faci faza defensiva cu jucatori de 1 m cinzeci, cum sa castigi cu Buricea care e omniprezent si omnipotent si nu ar pasa niciodata pe extrema dreapta, daca tot joaca inter dreapta, care se duce ca berbecul pe contraatac si nu-si vede coechipierii cu pozitie mai buna de tras la poarta, cum sa castigi cand joci fara interi, cu o medie de inaltime de 1.80 si de varsta de 35, cum sa castigi cu eternele pase la glezenele pivotului, cum sa castigi cand nu vrei sa-l incerci pe Munteanu pe stanga sau pe Subtirica pe dreapta. Nici Rudi nu trebuia introdus in locul lui Dane de data asta. Singura crtitudine: Cutura. dar va claca in play-off, daca nu e odihnit, de aemenea tre lasat in pace in defensiva. Bagati-l pe Soare sau ce mai aveti pe acolo....Iar cine a decis achizitia lui Celica ar trebui amendat :)))) iar cel care a decis pastrarea lui dupa sfarsitul turului, ar trebui sa se reorienteze profesional. Poate la vara mai taiati de la voi si dati ceva pentru transferuri decente. Bafta sa prindeti totusi podiumul si Europa, desi pare tot mai imposibil.