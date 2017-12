Eșecul voucherelor de vacanță!

Timp de mai bine de un an, operatorii din turism s-au străduit să facă legea voucherelor de vacanță un act normativ care să se aplice în România și care să le ofere românilor șansa să plece în vacanțe în țara lor, încurajând astfel dezvoltarea turismului intern, dar și încasări la buget și facilități pentru angajatori. Totul părea că merge bine, iar cei din industria turismului estimau că încasările vor fi importante pentru cei care operează în acest domeniu. Totuși, recent, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, Alin Burcea, a anunțat că, dintr-o hibă legislativă, legea voucherelor de vacanță este nefuncțională. Mai exact, potrivit legii, agențiile de turism sunt limitate să perceapă un comision maxim de 10% pentru vacanțele cumpărate prin vouchere, însă agențiile percep comisioane mai mari. ”Toată lumea întreabă care este creșterea vânzărilor. Dacă cineva vine cu vouchere, comisionul maxim e de 10%, dar cel care vine cu bani, vara mai ales, cumpără o vacanță care are un comision de 12 - 14%. Problema tocmai aici este, pentru că este ilegal să ai două prețuri diferite la același serviciu, iar noi, ca agenții, nu putem să vindem la două prețuri, nu putem introduce în soft. Drama apare când un client vine și vrea să cumpere o vacanță 50% cu vouchere și 50% cu bani, pentru că nu putem efectiv să vindem”, a explicat Burcea. De aceea, el spune că legea trebuie modificată, pentru că, tehnic, este nefuncțională, iar încasările sunt mult mai scăzute decât se estima. „Nu este un boom, nu este un lucru semnificativ din punctul de vedere al încasărilor. Probabil că în acest an încasările nu trec de 5 - 7 milioane de euro, or, noi am făcut socoteli și am zis că vor fi încasări de 200 de milioane de euro, eram foarte încântați. Am tot fost la comisii să rezolvăm această problemă, însă noi am discutat, dar lucrurile nu s-au modificat”, a declarat Burcea. O altă problemă care a scăzut din impactul pe care îl estimaseră operatorii din turism este faptul că bugetarii nu primesc aceste vouchere, pentru că Guvernul a stabilit că ele nu se vor acorda, din lipsă de fonduri.