Eșecuri pentru liderii din ambele serii ale Campionatului Județean de fotbal

Liga a VI-a la fotbal a programat meciurile etapei a 8-a, în care am consemnat un rezultat mai puțin așteptat. Liderul din Seria Nord, Voința Cochirleni, a încasat un incredibil 7-2 pe terenul echipei din Cuza Vodă, care se afla pe la mijlocul clasamentului. Voința a pierdut prima poziție, în condițiile în care noul lider, Viitorul Tîrgușor, nu a jucat în această rundă! Nici liderul din Seria Sud nu a câștigat duminică, dar și-a păstrat primul loc, grație unui golaveraj superior. Să mai spunem că Seria Nord se remarcă în continuare prin numărul mare de goluri înscrise, media din etapa a 8-a fiind de aproape șapte goluri pe meci.

Iată rezultatele înregistrate în etapa de duminică - SERIA NORD: Sportul Tortoman - Pescărușul Gîrliciu 3-3; Ulmetum Pantelimon - Spicul Horia 3-5; Steaua Speranței Siliștea - Dunaris Topalu 5-2; Viitorul Cuza Vodă - Voința Cochirleni 7-2; Înfrățirea Cogealac - Pescarul Ghindărești 3-1. Partida Dunărea Ciobanu - Viitorul Tîrgușor a fost amânată. Clasament: 1. Tîrgușor 18p/7j (golaveraj 20-7); 2. Cochirleni 18p (33-23); 3. Tortoman 16p.

SERIA SUD: Trophaeum Adamclisi - Marmura Deleni 2-1; CS II Agigea - AS Bărăganu 6-3; Fulgerul Chirnogeni - AS Carvăn 1-4; Viitorul Mereni - Viitorul II Cobadin 6-0; Inter Ion Corvin - Sport Prim Oltina 3-2; Luceafărul Amzacea - AS Ciocîrlia 3-0; AS Independența - Olimpia Constanța 2-1. Clasament: 1. Oltina 19p (golaveraj 41-14); 2. Agigea II 19p (30-15); 3. Ion Corvin 17p.

AJF ORGANIZEAZĂ CURSURI PENTRU FORMAREA ARBITRILOR DE FOTBAL

Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa şi Comisia Judeţeană de Arbitri organizează cursuri gratuite pentru formarea arbitrilor de fotbal. Cursurile au loc în fiecare joi, de la ora 19.00, în sala mică a Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța. Cei interesați, care trebuie să aibă vârsta minimă de 14 ani, încă se mai pot înscrie la sediul AJF Constanța din strada Ion Bănescu nr. 2. Persoană de contact: Dumitru Momescu (0732-655.983).

