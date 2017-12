Eseu despre jocul Vâjthaţ din universul francizei ”Harry Potter”

Scriitoarea britanică J.K. Rowling a publicat un eseu de 2.400 de cuvinte despre jocul Vâjthaţ (”Quidditch”, în limba engleză), intitulat ”History Of The Quidditch World Cup”, pe site-ul ei Pottermore.com, dedicat universului magic din franciza ”Harry Potter”. Acest joc, la care participă ucenicii vrăjitori de la şcoala de magie Hogwarts, reprezintă unul dintre factorii majori care au contribuit la popularitatea cărţilor şi filmelor din serie. Deşi franciza literară s-a încheiat odată cu publicarea volumului ”Harry Potter şi Talismanele Morţii”, în 2007, şi filmul omonim, lansat în două părţi, scriitoarea J.K. Rowling a decis să îşi încânte fanii din lumea întreagă prin publicarea unui eseu intitulat ”History Of The Quidditch World Cup”, în traducere ”Istoria Cupei Mondiale de Vâjthaţ”.

Prima parte a eseului, care are 2.400 de cuvinte, a fost publicată pe Pottermore.com, site-ul destinat fanilor francizei ”Harry Potter”. O a doua parte va fi publicată pe acelaşi site, pe 21 martie. Eseul conţine informaţii generale despre turneul de Vâjthaţ, un joc în timpul căruia ucenicii vrăjitori zboară prin aer călare pe mături, dar şi informaţii despre ediţii trecute ale acestei competiţii, precum meciul jucat în Deşertul Ryn din Kazahstan, în 1877, la care personajele din această franciză se referă cu apelativul ”Turneul pe care nimeni nu şi-l aminteşte”. Eseul menţionează şi ”infamul” turneu din 1974, rămas în istoria şcolii de magie Hogwarts pentru încercarea eşuată de a elimina baghetele magice de pe stadion. A doua parte a eseului va deconspira o serie de secrete despre diverse ediţii ale Cupei Mondiale de Vâjthaţ, din 1994 până în prezent. Potrivit ”The Telegraph”, ”fanii vor putea să citească despre diverse norme şirete incluse în regulamentul Cupei Mondiale de Vâjthaţ”.

J.K. Rowling a promis iniţial că va include eseul despre Cupa Mondială de Vâjthaţ pe site-ul Pottermore.com, dacă fanii francizei vor susţine echipa naţională de rugby a Scoţiei. Pottermore.com, un site gratuit care permite utilizatorilor să navigheze printre poveşti şi să descopere pasaje noi, ce nu au apărut în cărţile originale, este doar una dintre iniţiativele romancierei britanice după încheierea celor şapte romane din serie, care s-au vândut în circa 450 de milioane de copii pe plan mondial şi au stat la baza realizării a opt filme de succes, fiind apoi puse în vânzare în format eBook în martie 2012, pe site-ul www.Pottermore.com, lansat de J.K. Rowling în 2011. Seria ”Harry Potter” este unul dintre cele mai mari succese editoriale. Adaptarea cinematografică a seriei a avut la fel de mare succes, cu încasări de peste şapte miliarde de dolari. În vârstă de 46 de ani, J.K. Rowling, care înainte de a-şi publica romanele din serie era o mamă singură, ce trăia din ajutorul social, are o avere de un miliard de dolari, potrivit revistei ”Forbes”. Totodată, J.K. Rowling este considerată una dintre cele mai influente femei britanice.