“Este foarte posibil să iau 50% plus unu din voturi”

Liviu Brăiloiu, candidatul PSD pe Colegiul Uninominal 1 Constanţa pentru Senatul României, este considerat un adversar redutabil pentru contracandidaţii săi înscrişi în lupta electorală. Social democratul Liviu Brăiloiu este convins că va fi unul dintre parlamentari de Constanţa, avînd în vedere că atuurile sale îl plasează în preferinţele electoratului. În acest sens, Liviu Brăiloiu ne-a acordat un scurt interviu.

Reporter: Ce şanse credeţi că aveţi în lupta cu adversarii dvs., ţinînd cont că printre ei se numără şi senatorul Puiu Haşotti?

Liviu Brăiloiu: Este foarte posibil să iau de la bun început 50% plus unu din voturi, detronîndu-l astfel pe liberalul Puiu Haşotti. Deşi e sprijinit de o serie de primării galbene, se pare că, după 12 ani, poate pierde fotoliul de parlamentar. Conform analizelor de imagine, am o serie de atuuri care mă plasează în preferinţele electoratului, o bună parte provenit din mediul rural.

Rep: Care sînt punctele dvs. tari în competiţia electorală cu Puiu Haşotti?

Liviu Brăiloiu: Printre punctele mele tari se numără disponibilitatea de a mă preocupa intensiv de problemele pe care le consider prioritare în vederea propunerilor legislative ulterioare. În acest registru se află punctul slab al lui Haşotti, care şi-a demonstrat deja incapacitatea prin activitatea sa slabă, fapt dovedit în cei patru ani de mandat: În Senat a avut interpelări parlamentare extrem de rare, în medie o singură dată pe an. Un alt punct tare al meu este imaginea nerodată în domeniul politic. În schimb, Haşotti are imaginea parlamentarului care “doarme cu capul pe masă”, surprinsă în mod clar de presa românească. Un alt punct slab al candidatului PNL rezultă din însăşi legea uninominalului. Dacă Haşotti a fost pentru trei mandate în Parlament (două de deputat şi unul de senator), a ajuns acolo în urma rezultatului alegerilor pe liste de partid, el ca persoană avînd o imagine publică slabă în colegiul pe care candidează. Nu este lipsit de importanţă nici partidul care l-a delegat, PNL, care, deşi cîşigător în alegerile pentru primăriile cîtorva localităţi din colegiu, nu are şi simpatizanţi, deoarece, la locale, preferinţele electoratului au fost îndreptate în proporţie mai mare decît la uninominal către persoană şi nu către formaţiunea politică pe care o reprezintă. Nu acelaşi lucru se poate spune despre PSD, care este cîştigător la nivel judeţean.

Rep: - Votul uninominal vă va favoriza în faţa lui Haşotti?

Liviu Brăiloiu: Uninominalul mai evidenţiază şi alte atuuri: carisma şi capacitatea de a-ţi transmite mesajele programului electoral într-un limbaj firesc, pe înţelesul tuturor. Pe această linie se află singurul punct tare al contracandidatului meu, şi anume prestanţa, dar care va fi văzută pentru alegătorii din Colegiul 1 ca un punct slab, electoratul fiind sătul de cravată şi costum afişate ostentativ în faţa celor care nu au nici ce pune pe masa copiilor.

Rep: L-aţi scos din ecuaţie pe fostul primar al Năvodariului?

Liviu Brăiloiu: În privinţa candidatului PD-L Tudorel Calapod, singurul său punct tare este partidul din partea căruia candidează, PD-L avînd susţinere mascată din partea Preşedinţiei. Cu toate acestea, fostul edil al oraşului Năvodari a pierdut scaunul de primar. Cu atît mai uşor îl pierde pe cel de senator delegat uninominal.