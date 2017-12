Experți americani consideră că este prematur să se elibereze în natură țânțari modificați genetic (OMG) pentru a combate răspândirea paludismului, a virusului Zika și a altor infecții transmise de aceste insecte, scrie Agerpres. Conform unui raport realizat de specialiști de la The National Academies of Sciences (NASEM) din Statele Unite, "tehnica de manipulare genetică de diseminare a genelor are potențialul de a răspunde problemelor mediului și sănătății publice" și este promițătoare. Dar organismele modificate genetic prin această tehnică "nu sunt gata pentru a fi eliberate în natură și au nevoie de mai multe cercetări de laborator și de studii". Strategia constă în introducerea de gene în populațiile de țânțari care să-i facă rezistenți, de exemplu, la infecțiile cu Plasmodium, parazitul paludismului, sau la virusul Zika sau Dengue. Cercetătorii din întreaga lume studiază un nou mecanism de editare genetică, denumit CRISPR, inspirat din mecanismul natural utilizat de bacterii pentru a se apăra împotriva virusurilor. Cu ajutorul CRISPR, cercetătorii pot cu ușurință și la costuri reduse să inducă schimbări genetice specifice într-un organism. Aceste modificări pot fi răspândite intenționat în ansamblul unei populații, prin așa-numita tehnică a genei "drive", care permite ca această trăsătură genetică să fie transmisă de la o generație la alta și să devină ereditară.