Etapa a 17-a din Campionatul Judeţean de fotbal

14:45:17 / 13 Aprilie 2014

rahat cu apa rece!!!

Am facut in trecut parte din C.A.J.C-ta,cunosc foarte bine actuala situatie...vinovatul principal este d-l Mihu(presedintele AJF C-ta),a renuntat la un coleg si prieten d-l Cenuse Vasile(fost presedinte C.A.J C-ta) pt al pune in fruntea arbitriilor constanteni pe actualul ecuson FIFA Onita Aurel si totul vb de la sine...cand Cenuse conducea acest for Colegiul de arbitrii avea reprezentanti la toate esaloanele fotbalistice si arbitrii cu adevarat Lica,Toader,Giuran,Corcescu,Bruna,Tudor,Codin,Dache,Toader,Cristea,Bascoveanu,Cicio si lista ar putea continua cu multe alte nume...de cand conduce acest, scuzati-ma individ Onita care calca pe cadavre si caracterul sau sta doar in fanionul ce il foloseste la meciuri totul a devenit un dezastru,nu mai avem nici macar arbitrii care sa conduca jocuri de copii si juniori...Alo d-le Onita trezeste-te,TU compari numele celor mai sus mentionati cu caricaturiile pe care te bazezi Ciuchita,Carson,Pericleanu,Ionita si altii nesemnificativi!!!???Nu iti este rusine...ai dat la o parte oameni de valoare pt ca esti ingust la gandire,daca cineva nu gandeste ca tine,inseamna ca acela este impotriva ta!?Nu pot sa cred ca arbitrii ca Zelca,Dache,Toader,Gherasim,Stanga,Lazer,Lepadatu si lista este mult mai mare nu mai arbitreaza in Constanta!!!l-al pe Mihu si gasca ta de paraziti si duceti-va dracu ca ati distrus un Colegiu de arbitrii de elita pe tara!!!