Etapa a 25-a în Campionatul Judeţean de fotbal

Duminică, în Campionatul Judeţean de fotbal va avea loc penultima rundă, care ar putea să decidă şi a doua echipă care promovează direct în Liga a IV-a, pe lîngă Axiopolis Sport Cernavodă. Luceafărul Amzacea, lideră în Seria Sud, va susţine în devans meciul cu Viitorul Mereni, din ultima etapă, urmînd ca duminica viitoare să joace restanţa cu Fulgerul Chirnogeni!

Iată programul partidelor, care vor începe la ora 12.00, cu excepţia partidei de la Cobadin - SERIA NORD: Viitorul Tîrguşor - CSO II Ovidiu; Voinţa Săcele - Steaua Speranţei Siliştea; Ulmetum Pantelimon - Viitorul Vulturu; Gloria Seimeni - Dunaris Topalu (se joacă la Dunărea); Dacia Mircea Vodă - Sportul Tortomanu; Viitorul Fîntînele - Voinţa Siminoc; Axiopolis Sport Cernavodă - Sport Club Horia (teren Trust). Clasament NORD: 1. Cernavodă 61p - promovată; 2. CSO II Ovidiu 54p; 3. Siliştea 52p; 4. Săcele 50p; 5. Seimeni 43p; 6. Tortomanu 40p; 7. Mircea Vodă 38p; 8. Siminoc 36p; 9. Vulturu 33p; 10. Topalu 27p; 11. Horia 20p; 12. Tîrguşor 14p; 13. Pantelimon 13p; 14. Fîntînele 10p.

SERIA SUD: Viitorul II Cobadin - Voinţa Lipniţa (ora 16.00); Trophaeum Adamclisi - AS Independenţa; Sport Prim Oltina - Avîntul Comana; Recolta Negru Vodă - Portul II Constanţa; Fulgerul Chirnogeni - Farul II Tuzla; Luceafărul Amzacea - Marmura Deleni 6-0 (jucat în devans). Partida AS Dumbrăveni - Viitorul Mereni nu se dispută şi se omologhează cu 0-3, pentru că gazdele s-au retras din campionat. Tot duminică, la Osmancea, are loc şi meciul Viitorul Mereni - Luceafărul Amzacea, contînd pentru etapa a 26-a. Clasament SUD: 1. Amzacea 60p; 2. Oltina 55p; 3. Portul II Constanţa 54p; 4. Mereni 45p; 5. Viitorul II Cobadin 42p; 6. Lipniţa 36p; 7. Chirnogeni 35p; 8. Farul II Tuzla 32p; 9. Negru Vodă 30p (22j); 10. Adamclisi 26p; 11. Dumbrăveni 22p (echipă retrasă din campionat; pierde cu 0-3 toate meciurile din retur); 12. Comana 18p; 13. Independenţa 17p (23j); 14. Deleni 8p (25j).