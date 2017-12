Etapa a 3-a în Liga a III-a la fotbal

Ieri s-au disputat meciurile etapei a 3-a din Liga a III-a la fotbal. În Seria a 2-a, Eolica 2010 Dobrogea Baia, formaţie alcătuită în mare parte din jucători constănţeni, a evoluat în deplasare cu Juventus Bucureşti, fiind învinsă cu 0-1. „Sunt mulţumit de evoluţia băieţilor, au jucat bine şi puteam câştiga, dar nu ne-a lăsat arbitrul. L-a eliminat pe Costel Petre încă din min. 6, pentru un fault ca ultim apărător, spune el, iar pe Nazîru în min. 50, după două cartonaşe galbene foarte uşor acordate. După gol am fost peste ei, chiar şi cu doi oameni mai puţin, dar am ratat trei ocazii clare şi am avut două bare”, a declarat antrenorul principal al formaţiei din Baia, Gheorghe Butoiu. Au jucat pentru Eolica: C. Popa - Şuta, C. Petre, Nazîru, Ţarălungă - Boritz (50 G. Stan), Bangheorghe (75 D. Stere), Velea, I. Lupu (86 Carabela) - Şt. Ciobanu (57 R. Oprea), Cl. Dragu. Iată rezultatele complete ale etapei: Juventus Bucureşti - Eolica 2010 Dobrogea Baia 1-0 (Bustea 60); Dunărea Călăraşi - Victoria Chirnogi 2-2; ACS Titu - CSM Focşani 0-1; Metaloglobus Bucureşti - Rapid II Bucureşti 1-2; Gloria Buzău - Sportul Studenţesc II Bucureşti 3-0. Rapid Feteşti a stat. Meciul Viitorul Axintele - CSM Rîmnicu Sărat se joacă sâmbătă, de la ora 17.00. Clasament: 1. Axintele 6p/2j (golaveraj 9-1); 2. Focşani 6p (4-3); 3. Călăraşi 5p (4-3); 4. Juventus 5p (4-3); ... 11. Baia 3p (2-4).