Etapa a 5-a în Campionatul Judeţean de fotbal

Două formaţii au rămas numai cu victorii în Campionatul Judeţean de fotbal, Voinţa Valu lui Traian şi AS Carvăn, însă ultima ocupă doar locul secund pentru că are un meci amînat. Iată rezultatele etapei a 5-a - SERIA NORD: Voinţa Siminoc - Viitorul Tîrguşor 7-0 (Vălimăreanu 18, 30, 70, 73, Zamă 44, 48, D. Siminiceanu 56); Viitorul Fîntînele - Sportul Tortomanu 3-2 (Preoteasa 17, C. Nicolae 87, Tîrcolea 89 - Ad. Lupu 44, Mihalache 82); Gloria Seimeni - Voinţa Valu lui Traian 1-2 (G. Rusu 72 - D. Mustafa 36, Zimnea 83); Recolta Nicolae Bălcescu - Viteazul Sinoe Mihai Viteazu 2-1 (Petria 7, Fl. Ştefan 22 - M. Ciobanu 24); Sport Club Horia - Pescăruşul Gîrliciu 4-2 (I. Moise 25, C. Cristea 37, 92, Stroie 85 - D. Răducan 43, Furnică 53); Dunaris Topalu - Viitorul Vulturu 6-1 (Teacă 14, 17, V. Stan 26, G. Ion 44, 87, Leu 90 - S. Berdilă 66); Ulmetum Pantelimon - SC Val Poarta Albă 0-1 (Oancea 58); Pescarul Ghindăreşti - Ştef Serv Seimeni 2-1 (Platon 1, Panfilov 40 - Şt. Florea 49). Clasament Nord: 1. Valu lui Traian 15p; 2. Gloria Seimeni 12p. SERIA SUD: CS II Peştera - AS Ciocîrlia 6-1 (Chiru 4, 28, 65, Vişan 12, 33, Vieru 68 - R. Călin 59); ELIF Fîntîna Mare - Sacidava Aliman 1-4 (A. Iusein 86 - Topalu 3, 79, M. Rizea 24, M. Purcărea 58); Viitorul Cobadin - CSS Medgidia 4-1 (E. Ismail 50, Leonte 70, L. Gîscă 70, Fîntînaru 85 - I. Nicu 15); Marmura Deleni - Progresul Dobromir 2-1 (Cl. Dan 2, 90 - Leoveanu 52); Trophaeum Adamclisi - AS Carvăn 0-2 (N. Neagu 4, Geileanu 70); CSM II Medgidia Valea Dacilor - Danubius Rasova 1-1 (T. Geafar 80 - Caradima 2); Inter Ion Corvin - AS Independenţa 3-2 (I. Codreanu 29, 71, G. Sandu 49 - Geană 41, Ciocan 51). Clasament Sud: 1. Aliman 13p; 2. Carvăn 12p; 3. Peştera 12p. SERIA EST: Luceafărul Amzacea - Vulturii Cazino Constanţa 3-1 (Curelaru 21, 25, O. Ali 71 - Dancă 13); Sparta II Techirghiol - Unirea Topraisar 0-3 (Cl. Sandu 13, Ianoş 33, V. Dumitru 87); Fulgerul Chirnogeni - CFR Constanţa 6-3 (I. Stîngă 2, 24, 83, H. Dragomir 46, 63, Bereanu 90 - A. Şerban 60, Botezatu 68, D. Voicu 86-pen); Recolta Negru Vodă - Viitorul Mereni 6-2 (Cupeş 57, 71, 89, Ciortan 59, 90, Murgu 75-pen - D. Vasilescu 66, M. Nedelcu 82); AS Bărăganu - Viitorul Cerchezu 5-1 (V. Neacşu 60, 63, 70, Molnar 35, I. Anca 80 - M. Badea 47); CS II Eforie - Gloria II Albeşti Cotul Văii 15-2 (Smarandache 20, 50, 52, 67, 75, 77, 83, Alb. Başchir 61, 63, 66, 89, 90, D. Nedelea 81, Gab. Chelariu 82, 86 - A. Neagu 40, Stancea 44); Avîntul Comana - CS Agigea 0-4 (Cazacu 12, C. Miron 60, Mitran 68-pen, 76) - meci întrerupt în min. 86. Clasament Est: 1. Agigea 12p; 2. Negru Vodă 12p; 3. Chirnogeni 9p. Clasamentele complete din cele trei serii ale Campionatului Judeţean pot fi găsite pe site-ul www.telegrafonline.ro, la secţiunea Rezultate sportive.

Arbitru lovit cu pumnul la Comana

Gest incredibil al jucătorului Romică Avram, de la Avîntul Comana, în min. 86 al meciului de pe teren propriu cu CS Agigea. Acesta l-a lovit cu pumnul în figură pe arbitrul de centru Laurenţiu Ciuchiţă, care a pus capăt partidei, aflîndu-se în imposibilitate de a mai arbitra. Ce s-a întîmplat? Avram a fost faultat, arbitrul a fluierat lovitură liberă şi i-a arătat adversarului cartonaşul galben. După ce s-a ridicat de pe jos, Avram (care nu văzuse că Ciuchiţă îl avertizase pe jucătorul de la Agigea) i-a cerut socoteală arbitrului că nu acordă şi cartonaş galben, apoi l-a lovit pe acesta! La scorul de 4-0 pentru formaţia adversă şi cu patru minute rămase de jucat! Iar această agresiune nu a fost singura la care a fost supusă brigada de arbitri la Comana. Iată ce mai putem afla din raportul suplimentar întocmit de Ciuchiţă: „Asistentul Adrian Trandafir a fost stropit cu bere de spectatori, lovit cu palma după cap şi tras de urechi. Asta pentru că terenul din Comana nu are gard de protecţie, aşa cum prevede regulamentul, iar la meci nu a fost prezent cineva de la Jandarmerie sau Poliţie, care să asigure ordinea şi protecţia.” Mai mult, în drum spre vestiar, arbitrul de centru a fost şi el stropit cu bere şi lovit cu palma peste faţă de către spectatorii din Comana.