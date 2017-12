Etapă devansată în Liga a IV-a la fotbal

Sărbătorile de Paște au „devansat” etapa a 27-a din Liga a IV-a la fotbal, programată inițial vineri. La cererea unor echipe, Asociația Județeană de Fotbal a fost de acord să programeze în devans câteva partide, miercuri și joi. Iată meciurile din etapa a 27-a - miercuri: CS Mihail Kogălniceanu - CFR Constanța (15.00 - juniorii; 17.00 - seniorii), Gloria Băneasa - CS Agigea (ora 15.30; ora 17.30), Voința Valu lui Traian - Unirea Topraisar (15.30; 17.30); joi: Știința Poarta Albă - Viitorul Fântânele (15.00; 17.00), Sparta Techirghiol - Portul Constanța (15.00, 17.00); vineri: Farul Tuzla - Victoria Cumpăna (15.00; 17.00; se joacă la Eforie Sud), Avântul Comana - Dunărea Ostrov (15.00; 17.00). Partidele Axiopolis Cernavodă - CS Eforie și Victoria Mihai Viteazu - CSO Ovidiu au fost amânate. Clasament seniori: 1. Cernavodă 69p, 2. Agigea 56p, 3. Eforie 52p. Clasament juniori: 1. CFR 76p (golaveraj: 248-9), 2. Portul 66p/25j (179-14), 3. Cernavodă 57p (123-22).

REZULTATELE DIN LIGA A VI-A LA FOTBAL

Duminică, în Seria Sud din Liga a VI-a la fotbal, a avut loc etapa a 19-a. Iată rezultatele: AS Bărăganu - Trophaeum Adamclisi 1-4; AS Carvăn - Marmura Deleni 7-1; Viitorul II Cobadin - CS II Agigea 0-5; Sport Prim Oltina - Fulgerul Chirnogeni 12-0; AS Ciocârlia - Viitorul Mereni 2-2; Olimpia Constanța - Inter Ion Corvin 5-3; AS Independența - Luceafărul Amzacea 2-1. Clasament Seria Sud: 1. Oltina 49p; 2. Agigea II 42p; 3. Mereni 41p; 4. Ion Corvin 37p; 5. Carvăn 30p/18j; 6. Chirnogeni 28p; 7. Amzacea 27p; 8. Olimpia 25p; 9. Ciocârlia 24p/18j; 10. Independența 21p; 11. Cobadin 16p; 12. Adamclisi 14p; 13. Deleni 13p; 14. Bărăganu 11p.

Rezultate înregistrate în etapa a 16-a din Seria Nord: Dunărea Ciobanu - Pescărușul Gârliciu 2-2; Înfrățirea Cogealac - Spicul Horia 4-1; Viitorul Cuza Vodă - Dunaris Topalu 2-1; Sportul Tortoman - Ulmetum Pantelimon 1-2; Steaua Speranței Siliștea - Pescarul Ghindărești 3-0 (neprezentare); Viitorul Târgușor - Voința Cochirleni 2-1.

Clasament Seria Nord: 1. Târgușor 41p; 2. Ciobanu 34p; 3. Siliștea 31p; 4. Cochirleni 30p; 5. Tortoman 28p; 6. Cuza Vodă 25p; 7. Gârliciu 21p; 8. Topalu 16p; 9. Ghindărești 14p; 10. Pantelimon 13p (golaveraj: 28-55); 11. Cogealac 13p (37-64); 12. Horia 12p.

Citește și:

Juniorii de la Axiopolis au învins pe stadionul „Portul“!

CSȘ Medgidia s-a retras din campionatul Ligii a V-a

Eșec usturător pentru Sport Prim Oltina