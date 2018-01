Euro a revenit peste 3,26 lei

Moneda naţională s-a depreciat, ieri, cu aproape un ban pînă la 3,2646 lei/euro, de la 3,2560 lei/euro, cît era marţi, investitorii evitînd deschiderea de poziţii pe monedele emergente înainte de anunţarea deciziei de politică monetară a Băncii Centrale Europene , susţin analiştii. Băncile cumpărau un euro cu 3,2600 lei şi îl vindeau cu 3,2630 lei în deschiderea şedinţei de schimburi valutare de ieri, iar cursul s-a menţinut în jurul acestor cotaţii, în lipsa unor ordine semnificative de cumpărare sau vînzare de valută. "Moneda unică pare să fie pe o tendinţă uşoară de apreciere, întrucît investitorii par să evite deschiderea de noi poziţii pe monedele emergente pînă la conferinţa Băncii Centrale Europene de după anunţarea deciziei cu privire la dobînda cheie", a spus analistul Credit Europe Bank, Melania Hăncilă.

Pe pieţele internaţionale, dolarul a oscilat, în prima parte a zilei, între 1,3509 şi 1,3541 dolari/euro, iar în jurul orei 14:00, ora României, cotaţia era de 1,3520 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR) arată o depreciere a monedei naţionale cu 40 de lei vechi (0,16%) faţă de dolar, de la 2,4102 lei/dolar, cît era marţi, la 2,4142 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 7,15% pe an faţă de 7,08% pe an cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda s-a menţinut la 7,78% pe an, cît era şi marţi. Dobînzile interbancare locale la depozitele cu scadenţa la o zi (overnight) în lei erau, ieri, de 7,25-7,75% pe an, uşor peste nivelul dobînzii cheie, de 7,25% pe an.