Euro s-a depreciat cu un ban

Cursul oficial afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR) arată o apreciere a leului cu aproape un ban pînă la 3,3877 lei/euro faţă de joi, ca urmare a ordinelor de vînzare de valută de joi seară şi de ieri dimineaţă, susţin bancherii. "Moneda europeană era cotată la 3,3840 lei în deschiderea şedinţei pieţei valutare, puţin mai sus decît joi seară. La scurt timp, leul a încercat să se aprecieze dincolo de nivelul de 3,3800 lei/euro şi a urcat pînă la 3,3785 lei/euro de unde a fost respins ca urmare a ordinelor de cumpărare de valută venite de la clienţii locali. Drept urmare, leul a revenit la 3,3880 lei/euro spre mijlocul zilei. Ne aşteptăm ca leul să se deprecieze pînă la 3,3900-3,3950 lei/euro, întrucît investitorii străini nu par să-şi facă simţită prezenţa pe pieţele emergente", a spus analistul financiar al Finansbank, Melania Hăncilă.

BNR a afişat, ieri, un curs oficial de 2,6024 lei/dolar, cu 87 lei vechi mai puţin pentru un dolar (0,33%) faţă de joi, cînd era de 2,6111 lei/dolar. Pe pieţele internaţionale, moneda americană a oscilat uşor, în prima parte a zilei, între 1,3010 şi 1,3027 dolari/euro. Cursul euro/dolar a avut o volatilitate foarte mică, întrucît analiştii aşteaptă să fie anunţate datele despre evoluţia locurilor de muncă nou create în Statele Unite, susţin dealerii. BNR a afişat, în prima parte a zilei de ieri, o medie a dobînzilor overnight (cu scadenţa la 24 ore) de 6,88% pe an la depozitele atrase (BUBID), cu 0,77 puncte procentuale mai mult decît marţi, iar dobînda medie la depozitele plasate (BUBOR) era de 7,91% pe an, cu 0,28 puncte mai mult decît în ziua precedentă. Dobînzile de pe piaţa interbancară românească la depozitele overnight (cu scadenţa la 24 ore) au crescut uşor pînă la 7,50-7,75% pe an, pe fondul diminuării treptate a excesului de lichiditate din piaţă.