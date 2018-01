Euro s-a menţinut deasupra nivelului de 3,26 lei

Euro era cotat, la închiderea şedinţei de schimburi valutare de ieri, la 3,2630-3,2650 lei, la un nivel uşor mai scăzut decît cel de joi, dar volumul de tranzacţionare din piaţa locală nu a fost foarte ridicat, susţin dealerii. "Leul s-a apreciat, faţă de euro, mai mult joi, ca urmare a ordinelor de vînzare de valută venite de la investitorii străini, iar vineri, cursul s-a menţinut în jurul nivelului din seara precedentă", a spus dealerul şef al Băncii Transilvania, Ioan Bîrle. Interesul de joi al investitorilor pentru monedele emergente a apreciat leul de la 3,2700 lei/euro pînă la 3,2610 lei/euro. Ieri, şedinţa valutară s-a deschis la un curs de 3,2640 lei/euro, iar în jurul prînzului leul s-a apreciat uşor pînă la 3,2600 lei/euro. La închiderea şedinţei valutare, euro era cotat la 3,2630-3,2650 lei.

Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR) arată o apreciere a monedei naţionale cu 76 de lei vechi faţă de euro (0,23%) de la 3,2724 lei/euro, cît era joi, la 3,2648 lei/euro. "Lira turcească şi leul îşi continuă tendinţa de apreciere, în ciuda problemelor de ordin politic din cele două ţări, în vreme ce forintul şi zlotul se menţin la nivelul de tranzacţionare din ultimele zile", a mai spus Bîrle. Cursul afişat, ieri, de BNR, arată o apreciere a monedei naţionale cu 51 de lei vechi faţă de dolar (0,20%) de la 2,4347 lei/dolar, cît era joi, la 2,4296 lei/dolar. "Dolarul s-a apreciat ca urmare a datelor pozitive despre locurile de muncă nou create în luna mai în economia Statelor Unite, cu excepţia sectorului agricol, care au depăşit aşteptările pieţei", a explicat Bîrle. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 6,88% pe an, faţă de 6,86% pe an, cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a crescut uşor la 7,51% pe an, de la 7,48% pe an, cît era joi.