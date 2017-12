Eurovision 2015: Duminică va fi ales reprezentantul României

Reprezentantul României la Eurovision va fi ales duminică, la Sala Polivalentă din Craiova, iar trei dintre spectatorii prezenţi la eveniment vor primi invitaţii duble pentru finala din 23 mai a concursului, care va avea loc la Viena. Potrivit TVR, în cadrul finalei naţionale a Eurovision 2015, publicul va vota timp de 30 de minute din momentul anunţului "Start vot!". Votul juriului şi votul publicului vor avea ponderi egale în desemnarea câştigătorului. Cei care vor ca artistul preferat să ajungă pe scena de la Viena îl pot vota în finala transmisă în direct pe 8 martie, la TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi online, pe www.tvrplus.ro, de la 20.30. În seara de 8 martie, la finala naţională Eurovision, votul telespectatorilor va cântări la fel de mult ca şi cel al juriului. Melodia care va primi cel mai mare punctaj va reprezenta România la faza internaţională Eurovision, la Viena - mai întâi în semifinala din 19 mai şi, dacă se va califica, şi în marea finală, din 23 mai. TVR reaminteşte că ordinea intrării în concurs la finala naţională Eurovision este următoarea: Voltaj - "De la capăt", Băieţii - "Dragoste în lanţuri", Tudor Turcu - "Save Us", Aurelian Temişan feat. Alexa - "Chica latina", Rodica Aculova - "My Light", Blue Noise - "Love Won't Run Away", Ovidiu Anton - "Still Alive", Lara Lee - "Superman", Super Trooper - "Secret Place", Luminiţa Anghel - "A Million Stars", Cristina Vasiu - "Nowhere", CEJ - "We Were In Love".