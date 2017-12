Excursie estivală pentru alţi copii din mediul rural

Programul “Spectacole pentru Copii - Constanţa Estival 2008”, iniţiat de preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, a continuat, ieri, cu excursia oferită altor copii din alte două comunităţi rurale. Astfel, 100 de copii din comunele Gîrliciu şi Ciobanu s-au bucurat de programele oferite de Acvariu, Delfinariu, Circo Aquatico, s-au distrat în parcul acvatic Aqua Magic şi s-au plimbat cu telegondola. Iniţiativa CJC a fost primită cu entuziasm de către cei mici, cu atît mai mult cu cît mulţi dintre ei nu au mai avut ocazia să viziteze vreunul dintre obiectivele turistice cuprinse în programul organizat şi finanţat de CJC. “La Acvariu mi-au plăcut mult peştişorii. Mă bucur foarte mult că am ajuns la Aqua Magic, la un circ acvatic şi să mă plimb cu telegondola, pentru că în aceste locuri nu am mai fost niciodată”, a spus Alina Robertina Bîlea, de 5 ani din comuna Gîrliciu. Pentru a se asigura că micuţii vor avea, în timpul excursiei, toate condiţiile necesare pentru a se simţi bine, reprezentanţii CJC şi ai primăriilor implicate le-au asigurat băuturi răcoritoare şi cîte o gustare. În plus, copiii au primit de la CJC tricouri cu însemnele programului. Plini de entuziasm, micuţii le-au spus însoţitorilor că le-a plăcut foarte mult în excursie şi că abia aşteaptă să revină la Constanţa. “A fost foarte frumos în excursie. Cel mai nerăbdător am fost să ajung la Aqua Magic, pentru că nu am mai fost. Mi-a plăcut mult la piscină, unde m-am bălăcit împreună cu prietenii mei”, a spus Antonio Braşoveanu, de 4 ani, din Ciobanu. Împreună cu micuţii din cele două localităţi au beneficiat de programul CJC de ieri şi aprox. 50 de copii din localitatea Rădăuţi, afectată de inundaţii. Copiii au sosit la mare la invitaţia administraţiei locale din Tuzla. “În urmă cu puţin timp am colectat de la oamenii de la noi din comună grîu şi tărîţe, pe care le-am dus în această localitate afectată de inundaţii. Atunci le-am făcut şi invitaţia ca micuţii din Rădăuţi să petreacă cîteva zile pe malul mării. Am ţinut cont de faptul că locuitorii din Tuzla au fost încercaţi greu de inundaţii în urmă cu trei ani şi ştim cum este să treci prin astfel de momente“, a declarat primarul comunei Tuzla, Constantin Micu.