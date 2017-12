În urmă cu două săptămîni, la aerodromul Mihail Kogălniceanu a început exerciţiul mixt româno-american Viper Lance 2006. După ce s-au antrenat timp de mai multe zile în comun, piloţii români şi cei americani au reuşit să zboare în formaţii mixte. 14 aeronave F-16 care aparţin Escadrilei 22 a Forţelor Aeriene ale Statelor Unite dislocate în Baza Aeriană Spangdahlem, din Germania, au putut fi pilotate şi de românii care au participat la “Viper Lance” cu opt avioane MiG-21 LanceR, de la baza Aeriană 86 Feteşti. Ajuns la final, exerciţiul care a avut ca scop antrenarea în comun a două state membre NATO le-a oferit posibilitatea piloţilor români să cunoască mai bine aparate de zbor care se află pe lista de achiziţii posibile a Ministerului Apărării Naţionale. “Ne bucurăm că piloţii americani ne-au respectat şi şi-au dat seama că noi, pentru a putea îndeplini aceleaşi misiuni pe care le fac ei, trebuie să transpirăm mai mult, să muncim mai mult. Diferenţa dintre MiG şi F-16 este ca de la cer la pămînt. MiG-urile sînt mai vechi, din perioada anilor ‘60-’70, cele americane sînt din 2000. La aeronavele americane, un pilot se poate concentra mai bine asupra misiunii, nu la pilotaj, deoarece există foarte mulţi senzori. Din moment ce avioanele noastre au fost modernizate, acest lucru ne ajută să putem trece mai repede la pilotarea acestui tip de aparat de zbor”, a declarat cpt. Robert Venchiş.

Experienţa a fost benefică nu numai pentru militarii români, ci şi pentru cei americani, care, pe lîngă antrenamente, au făcut diverse vizite în Constanţa, au fost la Bucureşti, dar şi la castelul Bran. “A fost cea mai frumoasă misiune de pînă acum. Am învăţat multe unii de la alţii. Spre deosebire de baza din Germania, aici am putut zbura şi la joasă înălţime, adică 500 de picioare”, a declarat comandantul escadrilei 22, lt. col. Matt Chesnutt. Chiar dacă s-au simţit bine în ţara noastră, americanii au recunoscut că nu ştiau prea multe despre România. “Despre ţara voastră ştiam cît de mult ne-a ajutat în lupta din Irak şi din Afganistan şi că este unul dintre cei mai buni aliaţi NATO. Este pentru prima dată cînd venim în România”, a declarat lt. col. Matt Chesnutt. Majoritatea militarilor americani prezenţi la exerciţiul “Viper Lance ştiau de acordul semnat între guvernul SUA şi cel român cu privire la înfiinţarea unor baze militare americane în România. “Am aflat că este posibil ca aici să fie deschisă o bază militară americană. Chiar în timpul exerciţiului au venit la Mihail Kogălniceanu mai mulţi experţi americani. Nu ştim care au fost concluziile pe care ei le-au tras în urma vizitei. Spre deosebire de baza din Germania, aceasta este mai mică. Baza Spangdahlem am preluat-o de la francezi şi am modernizat-o, astfel încît acolo trăiesc şi familiile ofiţerilor. Sper să se poată realiza aşa ceva şi aici”, a declarat ofiţerul de relaţii cu presa, cpt. Mike Cumberworth. Deşi exerciţiul Viper Lance s-a încheiat ieri, piloţii români nu vor avea timp de odihnă pentru că, săptămîna viitoare, la Kogălniceanu, va începe o nouă aplicaţie, de data aceasta, româno-franceză, “Chasseur Accomplie”.