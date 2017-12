Peste 250 de experţi din toată lumea caută soluţii pentru reducerea şomajului, la cel de-al 10-lea Congres Mondial al Asociaţiei Mondiale a Serviciilor Publice de Ocupare (AMSPO), care are loc între 6 și 8 mai, la Istanbul. Evenimentul din acest an are ca temă „Serviciul Public de Ocupare şi noua lume a muncii”. Pe agenda Congresului AMSPO, eveniment ce se desfăşoară din trei în trei ani, sunt programate o serie de sesiuni paralele cu teme ce privesc viitorul pieţei muncii, nevoile angajatorilor într-o piaţă a muncii în schimbare sau medierea muncii dincolo de graniţe. ”Locuri de muncă mai bune, abilităţi profesionale pentru viitor, migraţia şi mobilitatea, precum și şomajul în rândul tinerilor sunt unele din temele ce vor fi abordate de către factori de decizie, experţi şi manageri de top. Una dintre misiunile serviciilor publice de ocupare este de a sprijini grupurile vulnerabile şi tinerii să intre pe piaţa muncii”, a declarat președintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), Cristiana Barbu. AMSPO este o organizaţie internaţională non-profit şi reuneşte instituţii publice şi departamente guvernamentale care au ca activitate implementarea politicilor privind piaţa muncii sau managementul resurselor umane. Aproximativ 100 de servicii publice de ocupare din toată lumea, cu peste un milion de angajaţi, sunt membre ale Asociaţiei, ANOFM fiind afiliată din anul 2003. Potrivit directorului Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța, Emilia Murineanu, prezentă la eveniment, rata șomajului la Constanța este de 3,56% și se află în scădere.