Exportatorii ar trebui să se protejeze împotriva riscului valutar

Leul se ieftineşte din cauza imaginii proaste pe care şi-au făcut-o investitorii speculativi despre România, dar deşi efectele nu sînt încă dezastruoase, exporatorii ar trebui să se protejeze împotriva riscului valutar, consideră analiştii economici. \"Sentimentul pieţelelor faţă de leu este foarte nefavorabil, iar situaţia economiei din ultima perioadă întăreşte aversiunea faţă de moneda noastră naţională. Nimeni nu mai crede în aprecierea leului, iar deficitul comercial mare pune presiune pe deprecierea acestuia, deşi în urmă cu şase luni discutam despre o cu totul altă percepţie asupra leului\", a spus economistul şef al Raiffeisen Bank România, Ionuţ Dumitru. La rîndul său, economistul şef al Băncii Comerciale Române (BCR), Lucian Anghel, a subliniat faptul că deprecierea leului poate fi pusă, aproape exclusiv, pe seama mişcărilor speculative efectuate de băncile nerezidente. “Nu discutăm însă de investitorii strategici, care îşi menţin interesul de a investi în România pe termen lung, iar deprecierea leului ar putea chiar să le convină pentru că vin cu euro pe care îi schimbă pe mai mulţi lei\", a adăugat Anghel.

El se aşteaptă ca presiunile de depreciere a leului să continue şi în săptămînile următoare, pentru ca spre finalul anului să poată avea loc o inversare de situaţie, pe fondul creşterii afluxului de valută ce intră în ţară în acea perioadă de la românii care lucrează în străinătate şi a faptului că agenţii economici obişnuiesc să schimbe valuta în lei pe final de an pentru a plăti prime şi bonusuri pe lîngă salarii. \"La acest nivel al cursului de schimb, sînt şanse ca banca centrală să mărească dobînda de politică monetară de la 7,5% la 8% pe an, motiv pentru care este posibil să asistăm la o corecţie a cursului leului pe final de an tocmai ca urmare a aşteptărilor legate de o nouă majorare a dobînzii cheie”, a mai spus Anghel. Economistul şef al BCR a adăugat că nivelul de 3,50 lei/euro, de care leul se apropie rapid, ar fi un nivel foarte bun pentru exportatorii români să efectueze o serie de operaţiuni forward. \"Exportatorii ar trebui să ia în cosiderare acoperirea riscului valutar prin operaţiuni de tip hedging, măcar pentru o parte din export\", a explicat Anghel. Potrivit analistului BCR, deprecierea leului ar putea avea un impact pozitiv asupra deficitului de cont curent, dar nu crede că acesta se va reduce substanţial din acest motiv.